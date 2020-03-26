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Зеленский предупредил о закрытии границ Украины для не успевших вернуться

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Фото: РИА Новости/Стрингер
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Украина закроет границы для всех, в том числе своих граждан, которые не успеют вернуться на родину до 27 марта. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

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Об украинцах, которые не вернутся, позаботятся дипломаты и местные украинские диаспоры, заявил глава государства в эфире канала «112 Украина».

Зеленский напомнил, что призвал соотечественников вернуться две недели назад. Большинство сделали это самостоятельно. Для еще 80 тыс. человек пришлось организовывать рейсы.

У украинских властей больше нет времени ждать, подчеркнул президент. По его словам, они стоят перед выбором между гражданами, которые еще за границей, и безопасностью 40 млн граждан внутри страны.

Украинцев, оставшихся за границей, будут постепенно возвращать с учетом эпидемиологической обстановки и их готовности к отбыванию обязательной самоизоляции, заявил Зеленский.

Ранее 26 марта украинский минздрав заявил об опасности роста смертности от коронавируса. По словам главы ведомства Ильи Емца, если не усилить меры против инфекции, число жертв может стать катастрофическим. Оно будет увеличиваться в любом случае, но решительные шаги помогут снизить рост, отметил министр.

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