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Совфед обсудит пакет мер по коронавирусу 2 апреля

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Артем Коротаев
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Совет Федерации 2 апреля проведет внеплановое заседание, на котором рассмотрит пакет первоочередных мер по коронавирусу. Об этом заявил председатель комитета Совфеда по регламенту Вячеслав Тимченко.

«Нам нужно помнить о своей личной ответственности»
Основные тезисы из обращения президента в связи с ситуацией с коронавирусом

Шаги, предложенные президентом России Владимиром Путиным в обращении 25 марта, нельзя откладывать, сообщил сенатор «РИА Новости», поэтому принято решение собраться оперативно.

Путин выступил с обращением к россиянам, в котором предложил ряд мер поддержки как для отдельных категорий граждан, так и для бизнеса.

Так, для помощи населению страны на фоне распространения коронавирусной инфекции Путин предложил предусмотреть каникулы по потребительским кредитам и ипотеке без штрафных санкций, а также сообщил, что все социальные пособия и льготы будут в течение полугода продлеваться автоматически.

Также он предложил поддержать выплатами по 5 тыс. рублей семьи, в которых дети не ходят в детский сад или ясли, и те, где родители находятся на больничном или в декрете.

С целью поддержки малого и среднего бизнеса российский президент предложил предоставить компаниям отсрочку по налогам, кроме НДС и страховым взносам, и ввести мораторий на шесть месяцев на подачу заявлений о банкротстве предприятий.

В этом же обращении президент заявил, что следующая неделя станет для россиян нерабочей с сохранением заработной платы, а также сообщил, что принял решение перенести голосование по внесению поправок в Конституцию на другую дату. Изначально планировалось, что оно пройдет 22 апреля.

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