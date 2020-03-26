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Граждан старше 65 лет не будут наказывать за нарушение самоизоляции

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Фото: РИА Новости/Алексей Даничев
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Граждан старше 65 лет, находящихся на самоизоляции, не будут штрафовать за нарушение режима, наказывать будут людей, нарушивших карантин, заявил в четверг, 26 марта, «РИА Новости» первый зампред комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Михаил Емельянов.

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«Для людей старше 65 лет штрафы не предусмотрены. Речь идет не о них, а о любом человеке, контактировавшем с носителем коронавируса и не прошедшем добровольную самоизоляцию», — отметил он.

Ужесточить ответственность за нарушение карантина ранее предлагали в крымском парламенте и в Совете Федерации. В Госдуме выступали за наказание в виде лишения свободы сроком до семи лет или штрафа в размере до 2 млн рублей.

Соответствующий проект поправок в КоАП уже разработал Минюст. 25 марта в Госдуму был внесен законопроект о внесении изменений в ст. 236 УК РФ и ст. 151 Уголовно-процессуального кодекса РФ, документ одобрили профильные комитеты Совета Федерации.

Гражданам старше 65 лет и лицам с хроническими заболеваниями предписано соблюдать домашний режим в период с 26 марта по 14 апреля. Мэр Москвы Сергей Собянин обращался к данной группе лиц с просьбой не выходить из дома без крайней необходимости.

По состоянию на 26 марта в России диагностировано 840 случаев заболевания COVID-19.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса 8 (800) 2000-112.

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