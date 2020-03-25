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Минюст заявил о готовности поправок в КоАП о наказании за нарушение карантина

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Аппарат правительства РФ и министерство юстиции России подготовили проект комплексных изменений в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП), которые устанавливают ответственность за нарушение карантинных мероприятий по коронавирусу, сообщили в среду, 25 марта, «РИА Новости» в министерстве.

«Нам нужно помнить о своей личной ответственности»
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«Они (поправки) предусматривают комплексные изменения в КоАП, направленные на повышение эффективности превентивной функции законодательства об административных правонарушениях в целях обеспечения неукоснительного соблюдения ограничительных мероприятий и правил поведения, вводимых для предотвращения распространения инфекционных и массовых неинфекционных заболеваний», — подчеркнули в Минюсте, добавив, что ведомство уже провело правовую экспертизу поправок.

Какие именно виды наказания предусмотрены за нарушение карантинного режима, в ведомстве не уточнили.

Днем ранее в Госдуме предложили наказание до семи лет лишения свободы или штраф в размере до 2 млн рублей за нарушение санитарно-эпидемиологических правил.

Проект поправок в КоАП об ужесточении наказания за нарушение карантина разработал Минюст и 23 марта направил в правительство. Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил представить предложения по этому вопросу до 25 марта.

Вспышка заболевания COVID-19 произошла в китайском Ухане в конце декабря. Затем болезнь распространилась и была диагностирована у пациентов более чем в 190 странах. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию коронавируса. В России, по данным на 25 марта, число заразившихся выросло до 658, умерли два человека.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000 112. Кроме того, информация доступна по хештегу #МыВместе.

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