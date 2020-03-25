Прямой эфир

Собянин рассказал о контроле москвичей на карантине с помощью систем слежения

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Москве система слежения используется для контроля за россиянами, которые находятся на домашнем карантине после прибытия из стран с неблагополучной эпидемиологической обстановкой по коронавирусу. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин.

Не один дома: какие сериалы смотреть в режиме самоизоляции
Онлайн-сервис more.tv сделал весь контент бесплатным

Собянин подчеркнул, что данная информация передается в регионы, в которые эти люди отправились.

«Мы получаем все данные по пересечению границ — в какой регион они поехали. Другим регионам оперативно передаем данные. Что касается Москвы, то мы начинаем сразу же работать. Мы узнаем их мобильные телефоны, адреса, фотографии для того, чтобы смотреть с помощью системы распознавания лиц, насколько они соблюдают режим», — сказал Собянин в эфире телеканала ТВЦ в среду, 25 марта.

Также в эфире Собянин рассказал о том, что пик заболеваемости коронавирусом в России не пройден, страна лишь в начале.

коронавирус

Вспышка заболевания COVID-19, вызываемого вирусом SARS-CoV-2, произошла в китайском Ухане в конце декабря прошлого года. По данным Worldometer на 25 марта, всего в мире подтверждено свыше 445 тыс. случаев заболевания, скончались более 19,7 тыс. человек. В России число заразившихся достигло 658, два пациента скончались.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф. Телефон «горячей линии» по вопросам коронавируса 8 (800) 2000-112. Кроме того, информация доступна по хештегу #МыВместе.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Собянин заявил о связи штрафов за нарушение карантина и доходов в регионах
ФАС получила более 600 обращений россиян о росте цен на продукты

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020