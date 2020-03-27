«Заберете вклад — вообще никакого дохода не будет»

Правительство сможет отслеживать количество вкладов граждан в разных банках и их объем . Такая техническая возможность уже разработана, заявил в интервью «Известиям» глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков . Может быть создан специальный реестр финансовых операций, в том числе формирования депозитов. В случае его появления, вести реестр будет одна из структур Московской биржи . Анатолий Аксаков также рассказал, что в период пандемии коронавируса Центробанк рассматривает возможность снижения комиссии за эквайринг . По его словам, нынешняя экономическая ситуация — вызов для банковской системы, однако она его выдержит .

Можно отследить

— На этой неделе было объявлено, что вводится НДФЛ в размере 13% для вкладов и инвестиций в долговые бумаги, размер которых превышает 1 млн рублей. Когда этот законопроект будет внесен в Госдуму?

— Думаю, что документ может появиться на следующей неделе. Над ним работают в правительстве и комитете ГД по бюджету и налогам. Это будут поправки в Налоговый кодекс . Законопроект должен вступить в действие с 1 января следующего года, поскольку это новый налог, который увеличивает нагрузку на инвесторов.

— Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков говорил, что налог будет взиматься с одного вклада, превышающего миллион, а не с совокупности депозитов в разных банках. При этом глава Сбербанка Герман Греф сказал обратное — облагаться будет доход по общему числу вкладов. Если в законопроекте все же будет прописано второе, как контрольные органы будут это отслеживать?

— В принципе, возможность отслеживать, у кого и сколько вкладов — технически не проблема. Этот механизм уже продумывался в связи с идеей законодательного регулирования работы финансовых маркетплейсов. Предполагается создать специальный реестр финансовых операций, в том числе формирования депозитов . Так называемый реестр вкладов вести должна одна из структур Московской биржи. Скорее всего, определяться будет совокупный доход от всех вкладов в банках в совокупности превышающих 1 млн рублей. В противном случае не избежать дробления депозитов по разным банкам.

В любом случае для реализации этого предложения надо вносить соответствующие нормы в законы.

— Банки не столкнутся с оттоком вкладчиков?

— Заберут вклады — тогда вообще проценты не получат, какой смысл? Если деньги в банке, набегают проценты. Если деньги на руках, проценты не накапливаются, и вклад обесценивается. Облагается только процент — прибыль, которую вы получаете, а заберете вклад — вообще никакого дохода не будет. Это всё равно что не работать, чтобы получать зарплату, потому что с нее взимается подоходный налог.

ндфл Фото: РИА Новости/Нина Зотина

— Как будет фиксироваться доход по долговым ценным бумагам, если они очень волатильны?

— Очевидно, результат должен сальдироваться (разница между поступлениями и расходами. — «Известия»). Получится остаток, который будет облагаться налогом.

— Суммироваться результат будет только по ценным бумагам или по вкладам тоже?

— Вклады — это стабильный доход, как и купонный по облигациям.

— Проценты начисляются ежемесячно. Может быть, в этом месяце у меня объем превысил 1 млн рублей с процентами, а потом я сниму 500 тыс.

— Точный механизм налогообложения мне пока неизвестен. В моем понимании это должно происходить по итогам календарного года, либо когда вы получите вклад в рамках его 12-месячного срока. Депозиты обычно на год.

Пример, приведенный вами, достаточно редок, в таком случае может быть применена формула определения дохода за тот период, когда у вас на вкладе было больше миллиона. Математически это реализовать не сложно . Ну, а как на самом деле будет, покажут изменения в Налоговый кодекс.

Наплыва не будет

— Одна из важнейших антикризисных мер — кредитные каникулы. Если в банки будут обращаться люди, у которых доход снизился на 30%, они справятся с таким наплывом?

— Когда мы принимали закон об ипотечных каникулах, у нас тоже были опасения, что будет большой приток людей, стремящихся ими воспользоваться. Жизнь показала, что наплыва не было — очень маленькая доля, сотые доли процентов, около 8 тыс., ипотечных заемщиков воспользовались каникулами.

Может быть, потому что экономическая ситуация была стабильнее, люди не теряли работу, не было снижения их доходов. Другая причина: ипотечные каникулы — это не прощение долга, его всё равно надо возвращать. Через полгода возобновляются платежи в том же порядке, как это предусмотрено договором.

Я уверен, что многие граждане не пойдут на такую меру. Да, будет больше людей, которые захотят воспользоваться каникулами. Но это связано прежде всего с текущей ситуацией , и с тем, что под действие каникул теперь подпадают и потребительские кредиты. Взрывного роста я все-таки не ожидаю.

банк Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

Если говорить о взаимоотношениях с банками, при потере дохода люди всё равно уже не могут обслуживать кредит. Они должны договариваться с финансовой организацией о реструктуризации долга. Банк должен ставить такой кредит на просрочку, он становится проблемным, по нему начисляются дополнительные резервы.

В условиях кредитных каникул банк не ставит займ на просрочку, не начисляет пени и штрафы, не записывает его в число проблемных займов, соответственно, не должны начисляться резервы по таким ссудам. Для банков это тоже определенный плюс , поскольку не надо будет реструктурированные кредиты включать в число проблемных. Поэтому нельзя говорить о том, что кредитные каникулы — это плюс только для граждан, которые попали в сложную жизненную ситуацию.

Да, будет определенная нагрузка на банковский сектор, но не драматическая .

Без «раковых опухолей»

— Fitch изменил прогноз банковской системы России на негативный. Это связано с нынешней экономической ситуацией: снижение цен на нефть, девальвация рубля, коронавирус. Банки смогут достойно пережить этот период, или мы увидим новые санации и отзывы лицензий?

— Нынешняя ситуация — вызов для банковской системы. Кредитные организации — часть экономики, очевидно, они будут испытывать сложности так же, как и другие предприятия. Я считаю, что государство должно подумать о мерах поддержки банковской системы. Возможно, надо иметь ввиду, в случае необходимости (пока до этого далеко), оправдавший себя механизм докапитализации банков , как это было раньше, чтобы наша финансовая система нормально могла функционировать в любых ситуациях.

Учитывая, что мы сформировали большие резервы — золотовалютные и в ФНБ — мы можем поддерживать выполнение бюджетных обязательств и ликвидность в банковской системе на необходимом уровне. ЦБ за последние годы провел серьезную зачистку сектора, освободил его от «раковых опухолей» , которые сейчас неизбежно всплыли бы в условиях турбулентности. Система уже здоровая, она готова к турбулентности, поскольку имела запас прочности.

банк Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

У нас на начало года показатель достаточности капитала позволял увеличить объемы кредитования экономики еще на 16 трлн рублей. По первым двум месяцам этого года совокупная прибыль по системе более 300 млрд рублей.

Тем не менее за ситуацией надо следить, и в случае необходимости принять меры поддержки финансовой системы, чтобы она могла нормально существовать. На данный момент ситуация вполне стабильная и прочная, но надо будет смотреть динамику.

Противовирусные меры

— Центральный банк призвал граждан минимизировать использование банкнот. Не планируется ли введение мер тут — запрет продажи наличной валюты, выдачу кредитов наличными?

— Любые запреты — это дополнительный ажиотаж. ЦБ правильно делает, что не запрещает, а выдает рекомендации . Как правило, банки следуют рекомендациям регулятора, с уважением к ним относятся и внедряют в свою деятельность.

— Планируется ускоренно принимать поправки в «антиотмывочный» закон в части биометрии, чтобы у банков была возможность больше услуг предоставлять дистанционно?

— Планируется.

— Какие конкретно?

— Возможность получения кредита, осуществления расчетов платежей в пользу третьих лиц с использованием биометрических данных.

— Ритейлеры просят снизить им ставки эквайринга, чтобы поддержать бизнес. Они привязывают просьбу к тому, что наличные опасны, надо, чтобы с курьерами все расплачивались карточками. Планируется временное ограничение ставок эквайринга хотя бы для малого и среднего бизнеса?

— ЦБ, я знаю, рассматривает возможность снижения комиссии за эквайринг.

— Недавно были обсуждения в банковской ассоциации «Россия» по эквайрингу…

— Мы, депутаты, в прошлом году предоставили право Центробанку регулировать тарифы на эквайринг, то есть новый закон для снижения комиссии не нужен. Регулятор этим правом может воспользоваться, но, полагаю, только как временной мерой на период действия последствий пандемии.

Кардинальное решение этого вопроса лежит в другой плоскости — осуществление оплаты с использованием Системы быстрых платежей. Банк России вообще отменил комиссии за платежи через эту систему.

банк Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

— Снизил комиссию до 0,4% при оплате по QR-коду, но сейчас еще пока он не очень распространен.

— Торговые точки должны быстрее его внедрять у себя, и тогда не надо будет платить большие деньги за эквайринг.

— Не планируется ли обязать банки устанавливать нулевые комиссии за оплату ЖКХ на время пандемии?

— Пока я не слышал таких предложений.

— Ваши коллеги из «Единой России» готовили законопроект, вводящий нулевые комиссии за оплату ЖКХ.

— Да, эта инициатива в Госдуме активно обсуждается. Полагаю и здесь решить этот вопрос можно через широкое использование Системы быстрых платежей.

— Когда появится такая функция.

— Появится, работаем над этим. Закон будет — будет решение.