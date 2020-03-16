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С новым блоком: банки предложили ЦБ свои правила заморозки счетов

Сейчас механизмы не учитывают современные схемы отмывания денег
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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С новым блоком: банки предложили ЦБ свои правила заморозки счетов
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2020-03-13 16:50:49
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Финансовые организации просят ЦБ актуализировать «антиотмывочное» законодательство и подробно описать новые схемы отмывания денег: такие как «Нигерийское мошенничество», «Теневая инкассация» и незаконное обналичивание маткапитала. Об этом сказано в письме Ассоциации банков «Россия» в ЦБ (есть у «Известий»). В кредитных организациях рассказали «Известиям», что попросят уточнить периодичность трансакций, которые следует считать подозрительными, а также обязать банки реабилитировать предпринимателей с замороженными счетами до решения суда. Это поможет увеличить эффективность отслеживания нелегальных операций и уменьшить количество заблокированных по ошибке счетов.

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Поменять и разблокировать

Кредитные организации от лица Ассоциации банков «Россия» направили в ЦБ письмо с замечаниями к поправкам в «антиотмывочное» законодательство (ПОД/ФТ). Документ есть в распоряжении «Известий». В работе над письмом участвовали в том числе представители Альфа-банка, Тинькофф банка, «Зенита», сообщили «Известиям» в этих организациях. Среди прочего, в документе отмечается необходимость подробно прописать схемы отмывания денег, чтобы исключить необоснованный отказ от проведения операций или открытия счета.

«Например, в классификаторе признаков операций по отмыванию средств не учтены типологии Росфинмониторинга: «Теневая инкассация», «Нигерийское» мошенничество», «Мошеннические действия, связанные с предоставлением услуг по незаконному «обналичиванию» материнского капитала», «Типология использования судебной системы для вывода денежных средств в «теневой» поток», — подчеркивается в письме.

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Кредитная карта на клавиатуре компьютера
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Ранее Банк России опубликовал проект положения 375-П, где прописаны изменения к критериям подозрительности для операций. ЦБ попросил участников рынка оценить предлагаемые новшества и направить свои комментарии. Например, регулятор предложил считать подозрительными операции, когда физлицо регулярно получает деньги от юрлица и тут же выводит их со счета. А также дистанционные перечисления, которые проводятся с одного устройства (телефон, ноутбук и т.п.) или с одной группы IP-адресов по счетам разных компаний, зарегистрированных не в одной стране или принадлежащих разным людям.

Классификатор признаков, указывающих на необычный характер сделки или операции, уже продолжительное время кажется устаревшим, пояснила операционный директор Рокетбанка Елена Автомонова. По ее словам, новые веяния на финансовом рынке и схемы сомнительных операций требуют актуализации положения, чтобы банки могли более эффективно отслеживать отмывание средств.

В новых критериях также необходимо прописать понятие «периодичности» — не ясно, как часто должна проводиться трансакция, чтобы считать ее подозрительной, рассказал «Известиям» руководитель блока «Комплаенс и внутренний контроль» банка «Зенит» Рустам Мухаметшин. Он добавил, что сейчас недостаточно критериев для определения мошеннических операций в некоторых сферах, например, при покупке или продаже предметов искусства — если у кредитной организации возникли подозрения, что сумма сделки существенно завышена.

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Вывеска «Банк»
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
Справка «Известий»

Схема «Нигерийское мошенничество» предполагает выманивание у человека или компании тестового (авансового) платежа в надежде на получение обратно крупной суммы или выгодного контракта. При этом жертва убеждена, что взаимодействует с реальной организацией — лотереей, политиком или компанией, пояснил управляющий партнер коммуникационного агентства B&C Agency Марк Шерман.

Он объяснил, как появилось название схемы: люди с африканской внешностью оформляли поддельные паспорта, куда вписывали имена, звучащие в английской транскрипции как наименования компаний или госорганов, например, JSC RAIL WAYS («Российские железные дороги»). Под видом представителя этой компании они предлагали иностранным партнерам провести авансовый платеж, который получают на собственный счет физлица.

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Необходимо, чтобы у банков была обязанность реабилитировать «отказников» (клиентов, чьи счета раньше были заблокированы) до решения суда, считает директор департамента финмониторинга Абсолют Банка Александр Поляков. Он также подчеркнул: нужно снять с кредитных организаций обязанность направлять в Росфинмониторинг сведения об операциях, которые проводились вне банка, а также информацию, прямо не предусмотренную ПОД/ФТ. Например, данные об операциях, которые показались ему подозрительными по правилам внутреннего контроля, а не по «антиотмывочному» закону.

— Кроме того, сейчас банки не вправе списывать деньги со счетов клиентов, у которых не получается обновить идентификационные сведения. Например, если клиент не выходит на связь с кредитной организацией по имеющимся контактным данным. Банки пока не могут списывать с таких клиентов платежи на погашение кредитов и должны оформлять официальный отказ в совершении таких операций, но хотят получить это право, — отметил Александр Поляков.

В регуляторе «Известиям» сообщили, что изучат предложения банков. Поправки в положение 375-П о подозрительных операциях вступят в силу в апреле 2021 года, подчеркнули в ЦБ. В Росфинмониторинге не ответили на вопрос «Известий», ознакомились ли в службе с замечаниями кредитных организаций.

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Внесение денег через банкомат
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Предложенные изменения позволят сократить нагрузку на банки и высвободить значительные временные и трудовые ресурсы, а также снизить регуляторные риски, считает первый вице-президент Национальной финансовой ассоциации Ольга Крючкова. Она отметила, что обязанность досудебной разблокировки счета и исключения его владельца из списка «отказников» позволит быстрее решать проблемы, тем самым соблюдая права и интересы клиентов.

Одна из распространенных схем вывода денег — это обналичивание средств гражданами для юридических лиц: компании переводят крупные суммы и после снятия средств через банкомат получают их обратно за вычетом небольшого вознаграждения сообщникам, пояснил эксперт Академии управления финансами и инвестициями Геннадий Николаев.

— Проблема имеет и оборотную сторону: банки блокируют счета добросовестной фирмы или ИП и предлагают за комиссию в 15–20% оперативно открыть новый и перевести туда средства. Поскольку бизнесменам нужен ежедневный доступ к деньгам, они соглашаются, — пояснил Геннадий Николаев.

По его оценкам, с заморозкой счетов сталкивается каждая пятая фирма, но только 10% из них связаны с реальным нарушением законодательства. От необоснованных блокировок уже пострадало более 750 тыс. предпринимателей, оценил эксперт.

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