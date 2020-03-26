В пользу бедных: зачем России налог на доходы с крупных банковских вкладов

Бюджет может получить порядка 150 млрд рублей от реализации анонсированной президентом меры по налогообложению процентных доходов с крупных депозитов и инвестиционных счетов. Такие расчеты специально для «Известий» сделало Национальное рейтинговое агентство. В своем выступлении Владимир Путин пообещал, что все дополнительные доходы будут направлены на помощь людям с детьми и оказавшимся в сложной финансовой ситуации из-за пандемии коронавируса. Эксперты считают, что фактически это означает первый серьезный раунд перераспределения налоговой нагрузки в зависимости от благосостояния.

Вклад в бюджет

В конце своего обращения 25 марта президент отдельно выделил две меры. Поскольку они, по его собственному выражению, непростые. Но все полученные с их помощью дополнительные доходы, заявил Владимир Путин, будут направлены на поддержку тех, кто в ней нуждается. Фактически обе меры означают введение дополнительной налоговой нагрузки на более состоятельных граждан, считают эксперты.

Итак, предложение, которое может затронуть многих, – обложить НДФЛ процентные доходы по вкладам, общий объем которых превышает миллион рублей. Президент отдельно подчеркнул: не сам депозит, а только проценты, получаемые от таких вложений. Что это означает на практике? Например, у вас есть вклад в размере 1,1 млн рублей под ставку 6% годовых. Налог будет исчисляться только с суммы дохода – 66 тыс. рублей, НДФЛ составит примерно 8,6 тысяч. Как подчеркнул Владимир Путин, эта мера затронет порядка одного процента вкладчиков.

Как показывает статистика, объем средств населения на депозитах перевалил за 30 трлн рублей. При этом, по данным Агентства по страхованию вкладов, в среднем граждане хранят в банках (без счетов до тысячи рублей) около 180 тыс. рублей. На вклады до миллиона от общего объема депозитных средств приходится около 37%, от миллиона и выше – порядка 55%. Проще говоря, самый высокий процент сбережений в банках имеет меньшинство.

На основании статистики в НРА рассчитали, что при средней обещанной доходности в 6% налооблагаемая база в годовом выражении составит примерно 0,98 трлн рублей, что при ставке НДФЛ в 13% принесет в бюджет около 130 млрд рублей.

- Еще порядка 20 млрд рублей налоговых поступлений могут поступить за счет инвестиционных счетов населения свыше миллиона рублей. Следовательно, от анонсированной президентом меры бюджет получит около 150 млрд рублей в год, - уточнил директор рейтингов финансовых институтов НРА Юрий Ногин.

По его словам, полученная сумма сопоставима, например, с запланированными расходами (почти 150 млрд рублей) государства на поддержку гостиничной отрасли и внутреннего туризма у условиях эпидемии коронавируса.

Примерно такой же порядок цифр приводит и директор центра финансовой политики Финансового университета при правительстве РФ Вадим Понкратов. Он полагает, что бюджет сможет получить дополнительные доходы в размере минимум 125 млрд рублей.

- Но, по нашим оценкам, введение налога на вклады и инвестиции свыше миллиона рублей может стать сдерживающим фактором для размещения крупных депозитов, а также будет способствовать увеличению нагрузки на тех, кто хранит в банках значительные сбережения, - полагает Юрий Ногин.

Еще один момент. В своем обращении президент отметил, что нововведение коснется общего объема вкладов и инвестиций. Означает ли это, что отсечка в миллион рублей будет рассчитываться на основании всех депозитов граждан, в том числе в разных банках? Пресс-службы Центробанка и Минфина на этот вопрос не ответили. Но, как рассказал «Известиям» глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков, при внесении соответствующих поправок в Налоговый кодекс, нюанс, касающийся информации об общем объеме вкладов можно предусмотреть.

- Чисто технически это возможно. Например, сейчас готовится законопроект о маркетплейсе, который предусматривает реестр всех трансакций. Полагаю, что аналогичный реестр можно создать по всем вкладам населения, - пояснил он.

Плата за вывод

Еще одна «особенная» мера - ужесточение налоговой политики по отношению к крупному бизнесу, который выводит деньги за рубеж в виде дивидендов. Президент предложил определить ставку на эти финансовые потоки на уровне 15%. Зарубежные учредители не могут просто забрать прибыль из российских организаций – эти деньги перечисляются за рубеж в виде дивидендов или, например, процентов по внутрикорпоративным займам, пояснил партнер КПМГ Виктор Калгин.

Формально 15% российские организации платят и сейчас, отметил зампред комиссии по правовому обеспечению цифровой экономики московского отделения Ассоциации юристов России Михаил Успенский.

- Однако есть лазейки: бизнес может апеллировать к соглашениям об избежании двойного налогообложения, заключенными с 84 странами. Например, если отечественная компания платит дивиденды своему акционеру, зарегистрированному на Кипре, то ставка налога может быть снижена с 15% до 5%. Но это при условии, что учредитель вложил в бизнес в России не менее 100 тыс. евро. Это минимальный уровень выплат с дивидендов, однако достаточно внушительное количество организаций применяют именно такую систему, - пояснил он.

Принцип этого механизма - не платить налоги одновременно в обеих юрисдикциях по максимальным ставкам, добавил управляющий партнер юридической фирмы Borenius Андрей Гусев.

- Фактически, договор об избежании двойного налогообложения заключается для разделения сборов с одной и той же налоговой базы между двумя странами. Президент, по сути, предлагает, чтобы большая часть денег, сгенерированная бизнесом в России, тут же и оставалась, - подчеркнул юрист.

По словам главы государства, «если же иностранные партнёры не примут наши предложения, то Россия выйдет из этих соглашений в одностороннем порядке».

- И начнём с тех стран, через которые проходят значительные ресурсы российского происхождения, что является наиболее чувствительным для нашей страны, - отметил он.

Эксперты затруднились оценить, какой дополнительный доход получит казна от этой меры — именно в силу непредсказуемости поведения бизнеса в этих условиях. По данным Казначейства, за 2019 в федеральный бюджет поступило 234 млрд рублей налогов, уплаченных за перечисление дивидендов за рубеж.