Москвичей на карантине поделили на четыре группы риска

Жителей Москвы, которые находятся на карантине из-за коронавируса под наблюдением правоохранителей и Роспотребнадзора, поделили на четыре группы риска. Такую информацию в пятницу, 27 марта, сообщает РЕН ТВ.

Распределение людей на карантине по группам риска, как сообщает телеканал, происходит по принципу убывания его степени. Так, в «красную» группу входят те, то контактировал с инфицированными. Это группа считается самой опасной. Распределение по другим зонам осуществляется по принципу убывания степени риска.

Также телеканал с ссылкой на официального представителя МВД страны Ирину Волк сообщает, что в России более 500 человек были привлечены к ответственности за нарушение карантина. За перемещением людей под карантином следят камеры наблюдения. В специальной базе находятся фотографии всех изолированных людей, которые подписали информированное согласие об изоляции на 14 дней. Помимо этого, по их адресам ходят сотрудники органов внутренних дел с представителями Роспотребнадзора в специальной защитной экипировке.

25 марта в Госдуму внесен законопроект о внесении изменений в ст. 236 УК РФ и ст. 151 Уголовно-процессуального кодекса РФ, предусматривающий ужесточение ответственности за нарушение карантина из-за коронавирусной инфекции. Документ был одобрен профильными комитетами Совета Федерации.

Согласно тексту документа, если нарушение человеком эпидемиологических правил привело к массовому заболеванию людей,то на него будет наложен штраф до одного млн рублей или вменяется лишение свободы на срок до трех лет. Его также могут лишить права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет. В случае смерти человека или создания угрозы массового заболевания из-за нарушения другим гражданином карантинных правил, последнему грозит штраф до 2 млн рублей или лишение свободы до пяти лет. Если же от действий нарушителя погибли несколько человек, то его могут посадить в тюрьму на срок до семи лет.

По состоянию на 27 марта в России диагностировано 1036 случаев заболевания COVID-19, в том числе 196 — за последние сутки. 45 человек вылечились. Трое пациентов скончались. Как сообщил ранее, в пятницу, глава Минздрава России Михаил Мурашко, восемь пациентов, у которых подтвердился коронавирус, в настоящее время находятся в реанимации.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса 8 (800) 2000-112.