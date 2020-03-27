Песков подтвердил информацию о коронавирусе у сотрудника АП

Случай заражения коронавирусом подтвердился в администрации президента России, глава государства Владимир Путин с инфицированным не контактировал. Об этом сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков в пятницу, 27 марта.

«В администрации (президента — Ред.) выявлены случаи коронавируса. Это соответствует действительности. Принимаются все необходимые санитарные и эпидемиологические меры с тем, чтобы не дать вирусу распространиться дальше», — сказал Песков.

Он отметил, что ему известно об одном случае заражения коронавирусом. По его словам, это «лишний раз доказывает целесообразность мер предосторожности, когда всех участников мероприятий с президентом обязывают сдать тесты». Ранее Песков отмечал, что сотрудников АП по возможности переведут на удаленный режим работы.

Накануне COVID-19 заподозрили у сотрудника аппарата правительства. У него взяли тесты и отправили на карантин. Лица, контактировавшие с ним, взяты под наблюдение, а в помещениях, в которых он бывал, проведена дезинфекция.

Сам же президент в четверг выразил уверенность, что ситуация с распространением коронавируса будет меняться к лучшему, что зависит от эффективности совместной работы властей и граждан. По словам Путина, Россия может справиться с ситуацией даже раньше чем через три месяца.

По состоянию на 27 марта, в России диагностировано 1036 случаев заболевания COVID-19, в том числе 196 — за последние сутки. 45 человек вылечились. Трое пациентов скончались.

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