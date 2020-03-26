Путин признал сложное положение малого и среднего бизнеса в России

Президент России Владимир Путин заявил, что власти осознают сложное положение малого и среднего бизнеса в стране исходя из текущей экономической ситуации. Об этом в четверг, 26 марта, он сказал на встрече с предпринимателями.

Глава государства отметил, что текущие позиции малого бизнеса в стране пошатнули два фактора: обрушение рынка нефти и распространение коронавируса.

«Мы прекрасно понимаем, что малый и средний бизнес в самом сложном положении. Имея в виду все эти негативные явления в экономике», — подчеркнул Путин.

Однако президент заверил, что федеральные власти осознают все эти проблемы и готовы слушать предпринимателей, чтобы помочь им.

Накануне, 25 марта, Путин в ходе своего обращения к нации из-за ситуации с коронавирусом представил ряд мер, которые должны поддержать сейчас российский бизнес.

В частности, президент предложил малому и среднему бизнесу отсрочку по налогам. Исключение составят НДС и страховые взносы. Кроме того, он призвал ввести мораторий на шесть месяцев на подачу заявлений о банкротстве компаний из отраслей, оказавшихся в сложной ситуации из-за коронавируса.

Помимо прочего, для борьбы с распространением заболевания внутри страны работодателям рекомендовано перевести сотрудников на «удаленку», неделя с 30 марта по 5 апреля для большинства организаций объявлена нерабочей.

26 марта премьер-министр России Михаил Мишустин объявил, что решения по поручениям Путина будут подготовлены в течение дня.

Вместе с тем, еще 23 марта стало известно о том, что Минэкономразвития подготовило проект распоряжения правительства, предлагающий регуляторные послабления для компаний из некоторых отраслей.

По данным Worldometers на 26 марта, всего в мире подтверждено свыше 471,7 тыс. случаев заболевания, скончались 21,2 тыс. человек, вылечились более 114,7 тыс. людей. В России зафиксировано 840 случаев заражения коронавирусом. В Москве умерли два пациента.

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