Автодилеры в РФ попросили вернуть льготные кредиты

Российская Ассоциация автодилеров (РоАД) попросила власти вернуть льготные автокредиты для всех категорий населения, а также программу утилизации для коммерческого транспорта. Соответствующее письмо ассоциация направило на имя главы Минпромторга РФ Дениса Мантурова.

Автодилеры высказали опасения, что ухудшение экономической ситуации, в связи с мировой пандемией COVID-19, может привести к серьезному падению авторынка.

Чтобы избежать череды банкротств и сокращений персонала, РоАД предлагают Минпромторгу обратиться к мерам поддержки, зарекомендовавшим себя в предыдущие годы, передает «РИА Новости».

В частности, предлагается возобновить программу льготного автокредитования для всех категорий граждан РФ, при этом увеличить параметр стоимости автомобилей, произведенных в России, до 1,7 млн рублей, а также существенно увеличить объем выделяемых средств господдержки для текущих адресных программ «Семейный автомобиль», «Первый автомобиль», «Свое дело» и других.

«В части коммерческого транспорта — возобновить программу утилизации, увеличить объем выделяемых средств господдержки для существующей программы льготного лизинга», — предлагается в письме.

Ранее, 25 марта, сообщалось, что автодилеры попросили премьер-министра РФ Михаила Мишустина освободить их от социальных выплат и дать отсрочку по уплате НДС.

Вспышка заболевания COVID-19, вызываемого вирусом SARS-CoV-2, произошла в китайском Ухане в конце декабря прошлого года. Вне Китая болезнь была диагностирована у пациентов более в 196 странах.