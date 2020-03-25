Российские ТЦ попросили правительство субсидировать им ставки по кредитам

Российский Совет Торговых Центров (РСТЦ) оценил кредитный портфель отрасли в 1 трлн рублей и просит правительство субсидировать ставки по кредитам из-за риска неплатежей банкам. Об этом говорится в письме РСТЦ на имя премьер-министра РФ Михаила Мишустина, передает ТАСС.

Отмечается, что в условиях распространения коронавируса снижается посещаемость и выручка у компаний-арендаторов, занимающих до 80% площадей торговых центров.

«Учитывая, что в большинстве случаев арендная плата рассчитывается в виде процента от оборота размещаемых на территории торгцентров предприятий, мы с уверенностью прогнозируем, что в ближайшее время платежеспособность торговых центров резко снизится», — говорится в письме.

В качестве мер господдержки владельцы торговых центров просят субсидировать процентные ставки по действующим кредитам в размере не менее 4%. Среди других мер — поддержка реструктуризации кредитов государственными гарантиями, отсрочка уплаты НДС и налога на прибыль на три месяца с возможностью продления до 31 января 2021 года, временная отмена платежей по земельному налогу и налогу на имущество, временная отмена арендных платежей на участки, находящиеся в госсобственности, на которых расположены торгцентры.

Перечисленные меры просят ввести как минимум до конца текущего года.

Ранее 25 марта Известия писали, что Минэкономразвития готовит комплекс мер для поддержки наиболее пострадавших от нового коронавируса отраслей — общепита и гостиниц.

По данным Worldometer на 25 марта, всего в мире подтверждено свыше 415 тыс. случаев заболевания, скончались более 18,8 тыс. человек. В России диагностировано 495 случаев заражения коронавирусом.