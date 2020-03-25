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Минэкономразвития готовит меры для поддержки отелей и ресторанов

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Минэкономразвития готовит комплекс мер для поддержки наиболее пострадавших от нового коронавируса отраслей — общепита и гостиниц. Об этом «Известиям» рассказали три источника в министерстве.

Во второй список мер поддержки войдут предложения ведомства по отсрочке по «телу» кредитов для отелей, возможность устанавливать штраф ниже минимального за административные правонарушения, а также разрешение работать без лицензии тем, у кого истек ее срок.

Отмечается, что кабинет министров получит новые полномочия в части контроля и надзора за бизнесом. Эксперты считают, что все меры оправданны и актуальны, но пока чиновники только декларируют изменения и не воплощают их в жизнь.

Также планируется усилить роль правительства в аккредитации и лицензировании. Обсуждается, что кабмин будет регламентировать особенности ведения такой деятельности, чтобы должностные лица как можно меньше контактировали с хозяйствующими субъектами.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Пакетное продолжение: что войдет во второй список мер поддержки бизнеса

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