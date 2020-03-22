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Минэкономразвития оценило влияние пандемии коронавируса на малый бизнес

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Негативный эффект от распространения коронавируса скажется на малом бизнесе в ближайшие несколько месяцев. Об этом в воскресенье, 22 марта, заявил глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников.

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По его словам, влияние коронавируса на малый бизнес будет наиболее острым в крупных городах. «Поэтому очень важно сейчас сосредоточить все меры на то, чтобы дать передышку, переждать время, когда появится определенность», — сказал министр в программе «Москва. Кремль. Путин» в эфире телеканала «Россия 1».

Все эпидемии и шоки имеют временный характер, добавил Решетников. После них экономика станет расти, но какой станет траектория роста, зависит от адекватности принятых сейчас мер.

Ранее на этой неделе правительство России подготовило план необходимых мер для поддержки отечественных ритейлеров и торговых компаний в случае нехватки продуктов на фоне распространения коронавируса. Механизмы должны были быть представлены Минпромторгом, Минфином и Минэкономразвития 20 марта.

В перечне базовых продуктов указаны мясо, птица, крупы, молоко, хлеб и др.

18 марта Минпромторг договорился с ритейлом о поддержании стабильных цен на продовольственные товары, подорожание возможно только по импорту.

Вспышка коронавируса SARS-CoV-2 была впервые выявлена в китайском Ухане в конце декабря 2019 года. 11 марта ВОЗ объявила о пандемии коронавируса. Случаи острого респираторного инфицирования были зафиксированы более чем в 163 странах.

По данным Worldometer на 22 марта, в мире заболело более 308 тыс. человек, вылечились более 95 тыс. пациентов, умерли 13 069 человек.

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