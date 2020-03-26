И целого вируса мало: арендаторы жалуются на торговые центры

Мэр столицы Сергей Собянин утвердил отсрочки по налогам и аренде для бизнеса. Первый пакет мер антикризисной поддержки предполагает в том числе отсрочку по арендной плате за апрель, май и июнь для организаций, действующих в сфере гостиничных услуг, общественного питания и туризма. Ранее в Сети появилась петиция от арендаторов помещений в торговых центрах: представители малого бизнеса терпят убытки (называется цифра в районе 50–70%), покупателей нет, но арендную плату снижать никто не торопится — война войной, а деньги по расписанию. О чем просят предприниматели, как торговые центры пытаются зазвать покупателей и что делают закрывшиеся фитнес-центры, чтобы не потерять клиентов, читайте в материале «Известий».

Не идут навстречу

Арендаторы офисов, складов, помещений в торговых центрах, объединяйтесь! Примерно так звучит посыл в петиции в защиту малого бизнеса в нынешних неблагоприятных условиях. По словам автора петиции, направленной в адрес мэра столицы, торговые центры не только выставляют счета на предстоящие месяцы, не снижая арендные ставки, но и включают в них маркетинговые сборы.

« Мы просим как можно скорее признать сложившуюся ситуацию форс-мажором, обстоятельствами непреодолимой силы и закрыть торговые центры Москвы в обязательном порядке либо снизить арендные ставки и дать арендные каникулы всем арендаторам », — отмечается в документе. Среди мер также называется получение субсидий или займов с отсрочкой до конца года.

О3 Торговый центр ГУМ в Москве Фото: ТАСС/Гавриил Григоров

« За последнюю неделю у нас в магазине нет вообще выручки , — поделилась в сторис Instagram-аккаунта телеведущая Анфиса Чехова, которая выпускает свою линию одежды. — Ноль человек, никого нет».

По словам бизнес-леди, никакого понимания со стороны арендодателя в непростой ситуации нет, в том время как продавцы входят в положение покупателей — предлагают скидки и выгодные условия по доставке при заказах онлайн.

« Часть людей, которые арендуют помещения, просто начинают судорожно всё сдирать и убегать из магазина, но таким образом они теряют залог, потому что до окончания договора лежит большой залог в несколько миллионов, и ты не можешь уехать, потому что тебе этот залог не отдадут , — замечает Анфиса Чехова. — У нас этот залог до октября, поэтому мы никуда не можем уйти, потому что мы потеряем еще большую сумму. В общем, остается ждать, что Роспотребнадзор все-таки закроет большие торговые центры, чтобы те, кто арендует помещения, просто не разорились ».

О4 Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

Впрочем, для бизнеса есть и хорошие новости. Президиум правительства Москвы принял постановление «Об отдельных мерах экономической поддержки в городе Москве». По нему, в частности, сроки уплаты торгового сбора продлили до 31 декабря. Также до конца года для организаций, действующих в сфере гостиничных услуг, общественного питания и туризма, действует отсрочка по оплате аренды за апрель, май и июнь — если они арендуют земли и нежилые помещения, находящиеся в собственности Москвы. Такие же отсрочки и освобождения от внесения арендной платы предоставят городские предприятия и учреждения, сдающие в аренду земельные участки и объекты нежилого фонда

Скорее всего, малый и средний бизнес освободят от проверок. Мораторий на плановые проверки для малого и среднего бизнеса будет действовать до конца года. Внеплановые же проверки останутся, но только в том случае, если был причинен вред людям, а на работу комиссии есть разрешение прокуратуры.

Шопинг один на один

Уповать арендаторам на Роспотребнадзор можно, но у ведомства, вероятно, пока нет оснований для закрытия: в администрации торговых центров не перестают рассказывать о повышенных мерах, которые они предпринимают, чтобы обезопасить покупателей .

О5 Фото: ТАСС/Александр Рюмин

Так, сообщается, что в «Авиапарке», среди прочих мер, все поверхности обрабатываются каждые 20 минут, персонал клининговых компаний каждые два часа меняет маски и перчатки, а на кассах в магазинах самообслуживания с помощью специальных наклеек покупателям рекомендуют соблюдать дистанцию в 1 м . «Мега» каждый день публикует информацию об изменениях в своей работе.

«Мы ввели дополнительную санитарную обработку лифтов, перил эскалаторов, дверных ручек и иных поверхностей, в том числе с использованием облучателей-рециркуляторов », — рассказали о мерах, предпринятых в ТРЦ «Европейский», в пресс-службе группы компаний «Киевская площадь».

В «Барвихе Luxury Village» решили сделать ход конем. Среди повышенных мер безопасности отмечается, что примерочные и одежда обрабатываются после каждого клиента, а персонал добирается до места работы не на общественном транспорте, а на корпоративном такси.

О6 Фото: ТАСС/Игорь Онучин

Но главное: вынужденное опустение не беда, а привилегия. Так, можно заказать одну из 12 VIP-примерочных и выбрать обслуживание в формате «один на один». А если всё равно не рискуете покинуть родные домашние стены, то по предварительной договоренности можно заказать целый бутик для индивидуального обслуживания в отсутствие остальных клиентов (руководство готово продлить время работы бутика «только для вас») . Тоже «не вариант»? Тогда приедут к вам с услугой «выездной шопинг и видеоконсультация». В общем, ни малейшего шанса остаться без покупок. Если, конечно, у клиентов остались деньги после скупки туалетной бумаги и гречки.

Фитнес-квартирник

С 21 марта в Москве до особого распоряжения закрыты фитнес-клубы, аквапарки, бассейны и другие объекты физкультуры и спорта. Столичный пример постепенно распространяется на регионы: не работают фитнес-центры, спортивные клубы и аквапарки в Санкт-Петербурге, Мурманске, в Нижнем Новгороде, Красноярском крае, Курской области, Кабардино-Балкарии.

Елена Сдобникова, основатель небольшого московского клуба «Спортивная секция», рассказывает, что арендодателю были дважды (еще до официального постановления главного санитарного врача Москвы) направлены письма с просьбой об арендных каникулах, но реакция оказалась примерно такой: «Это ваша социальная ответственность. Вы сами решаете, мы вам не запрещаем приходить в клуб» .

О1 Фото: РИА Новости/Алексей Майшев

Теперь с введением официального запрета вопрос об аренде вроде как уже не стоит, но пока официальной бумаги от арендодателя Елена Сдобникова не получала и, как и многие коллеги, осваивает формат онлайн-тренировок, чтобы поддержать клуб . Дело оказалось новым, перестраиваться пришлось быстро. Смеется: получилось почти как у классика — «три девицы под окном подняли бизнес вечерком».

Подруга-маркетолог собирала картинки и тексты для странички в Instagram, администратор клуба обрабатывает заявки и тоже занимается контентом, а еще подключились атлеты — некоторые по бартеру делают дизайн, готовят тексты. Каждый тренер в новых условиях, по сути, становится отдельным брендом в рамках проекта.

« Сегодня с нами занимаются уже жители разных городов, разных стран. На утренних занятиях йогой бывают люди из Америки, Индии, Франции, Германии», — говорит Елена. Вместе со спортом образовалось целое комьюнити. — Мы не только занимаемся спортом, но читаем по вечерам стихи, поем вместе песни, запускаем бранчи с психологом. Получается, что люди, находясь в изоляции, остаются в контакте друг с другом ».

О2 Фото: Depositphotos

По словам собеседницы «Известий», те, кто посещал клуб офлайн, составляют 15–20% от клиентов в онлайн-формате. Остальные — новички, друзья друзей друзей. У клиентов есть выбор: бесплатные 15-минутные зарядки; платные функциональные тренировки; йога и медитация за донейшн (пожертвования). Правда, о большой прибыли речь пока не идет.

« С пожертвованиями довольно сложно , — признается Елена. — На тренировки за донейшн приходят 36–37 человек, но по факту пожертвования отправляет меньше половины — 8-9 человек. Но вот эту культуру благодарности по мере своих возможностей тоже очень важно взращивать и поддерживать, потому что конкуренция высокая ».

По ее словам, доходы оценивать пока сложно. Если говорить о заработке для поддержки клуба офлайн, то его не хватает.