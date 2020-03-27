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Карантин повысил спрос россиян на дрели и отвертки в шесть раз

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Потребительский спрос на строительные материалы и товары для дома резко вырос на фоне пандемии коронавируса и карантина для некоторых слоев населения.

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Товары этих категорий, в том числе дрели и отвертки, показали рост продаж почти на 300% выше стандартных показателей. Эксперты компании Ozon уверены, что россияне решили не терять времени впустую во время вынужденного отдыха и принялись за небольшие ремонтные работы по дому, которые раньше откладывали.

«Чаще всего покупают дрели-шуруповерты и отвертки, россияне планируют небольшие ремонтные работы — видимо, наконец появилось время повесить ту самую полочку или картину, которые уже давно ждут своего часа», — цитирует «Газета.ру» заявление директора по развитию бизнеса DIY & Household в компании Анны Карповы.

Сервис Avito в свою очередь зафиксировал рост спроса на товары для ремонта за последние три недели на 31%. Согласно данным сервиса, больше всего пользователи интересуются стройматериалами, так как многие из них уезжают сейчас на дачу для самоизоляции.

22 марта эксперты компании Ozon сообщили о росте в 200% средненедельных продаж подписок на онлайн-кинотеатры и игровые сервисы на фоне распространения коронавируса.

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