Карантин повысил спрос россиян на дрели и отвертки в шесть раз

Потребительский спрос на строительные материалы и товары для дома резко вырос на фоне пандемии коронавируса и карантина для некоторых слоев населения.

Товары этих категорий, в том числе дрели и отвертки, показали рост продаж почти на 300% выше стандартных показателей. Эксперты компании Ozon уверены, что россияне решили не терять времени впустую во время вынужденного отдыха и принялись за небольшие ремонтные работы по дому, которые раньше откладывали.

«Чаще всего покупают дрели-шуруповерты и отвертки, россияне планируют небольшие ремонтные работы — видимо, наконец появилось время повесить ту самую полочку или картину, которые уже давно ждут своего часа», — цитирует «Газета.ру» заявление директора по развитию бизнеса DIY & Household в компании Анны Карповы.

Сервис Avito в свою очередь зафиксировал рост спроса на товары для ремонта за последние три недели на 31%. Согласно данным сервиса, больше всего пользователи интересуются стройматериалами, так как многие из них уезжают сейчас на дачу для самоизоляции.

22 марта эксперты компании Ozon сообщили о росте в 200% средненедельных продаж подписок на онлайн-кинотеатры и игровые сервисы на фоне распространения коронавируса.