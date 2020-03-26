Мэр Сочи призвал воздержаться от поездки на курорт в ближайшую неделю

Глава Сочи Алексей Копайгородский призвал туристов воздержаться от посещения курорта в дни школьных каникул и во время нерабочей недели из-за угрозы рапространения коронавируса. Об этом 25 марта мэр написал на своей странице в Instagram.

По словам чиновника, он понимает, что у детей каникулы и на улице весна, но необходимо минимизировать контакты, поскольку это сейчас «жизненно важная мера», отмечает «Федеральное агентство новостей».

«Отдельная просьба к потенциальным гостям курорта отнестись с пониманием к сложившейся ситуации и отказаться от посещения Сочи хотя бы на ближайшую неделю. Наслаждайтесь общением с близкими и не болейте», — резюмировал Кпайгородский.

Сочинцев он попросил для «здоровья и общего блага» воздержаться от посещения общественных мест в ближайшие дни, отмечает телеканал «360».

С 26 марта в Краснодарском крае по решению главного санитарного врача региона Марии Потемкиной перестали работать все объекты развлечений, фитнес-центры, кинотеатры, детские центры, а также досуговые заведения, кафе в ТЦ, отменены экскурсии. Крое этого, до 7 апреля приостановлены экскурсии из Сочи в Абхазию, пишет сайт kp.ru. Помимо этого, временно закрыты магазины беспошлинной торговли на российско-абхазской границе.

В Сочи на сегодняшний день выявили пять пациентов с COVID-19. Лечение на курорте проходят четверо, одна пациентка под наблюдением врачей в Москве. Всего в Краснодарском крае официально выявили девять случаев заражения коронавирусом.

Вспышка заболевания COVID-19 произошла в китайском Ухане в конце декабря прошлого года. Затем болезнь распространилась и была диагностирована у пациентов более чем в 190 странах. По последним данным на 26 марта, в России подтверждено 840 случаев заболевания коронавирусом в 56 регионах. В Москве умерли два пациента.

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