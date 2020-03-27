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Четвертый человек скончался от коронавируса в Москве

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Фото: ТАСС/Станислав Красильников
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В Москве четвертый человек скончался от коронавируса. Об этом в пятницу, 27 марта, сообщили в столичном оперативном штабе по контролю за коронавирусом.

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«Скончавшаяся 56-летняя пациентка не имела одного легкого после перенесенного онкологического заболевания. При поступлении в больницу у нее была подтверждена левосторонняя пневмония. Больная умерла при нарастающих явлениях полиорганной недостаточности, в том числе дыхательной и сердечно-сосудистой», ― говорится в сообщении.

Ранее в этот день сообщалось, что в России за день от коронавируса излечились семь пациентов, а за весь период были выписаны 45 человек.

В России за сутки зарегистрировано 196 новых случаев заражения коронавирусом, число заболевших достигло 1036. Количество регионов, в которых зафиксированы случаи инфицирования, увеличилось до 58. Больше всего новых заболевших в Москве — 157. 12 заразившихся в Крыму, восемь — в Подмосковье.

Вспышка заболевания COVID-19, вызываемого вирусом SARS-CoV-2, произошла в китайском Ухане в конце декабря. Вне Китая болезнь была диагностирована у пациентов более чем в 190 странах. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

По данным Worldometer на 27 марта, на планете зарегистрировано свыше 574 тыс. случаев заболевания, умерли более 26 тыс. человек, вылечились — 129 тыс.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса 8 (800) 2000-112. Кроме того, информация доступна по хештегу #МыВместе.

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