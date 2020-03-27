Собянин внес изменения в режим повышенной готовности в Москве

В объявленную в России нерабочую неделю салоны связи и зоомагазины будут открыты, а органы власти и госучреждения перейдут в режим работы по предварительной записи. Об этом говорится в опубликованном в пятницу, 27 марта, сообщении в официальном блоге мэра Москвы Сергея Собянина.

«В течение вчерашнего дня в правительство Москвы поступали многочисленные обращения граждан и бизнеса в связи с введенными ограничениями на работу городских предприятий и организаций. Рассмотрев эти обращения, приняли ряд решений: в период нерабочей недели 28 марта — 5 апреля 2020 года могут продолжать работу салоны связи и зоомагазины; в перечень товаров первой необходимости, которые могут продаваться в нерабочую неделю, включен сжиженный природный газ», ― отмечается в сообщении.

Также подчеркивается, что все органы власти и государственные учреждения переходят в режим работы по предварительной записи. В очной форме будут предоставляться только те услуги, которые невозможно получить в электронном виде.

Во всех регионах действует режим повышенной готовности — ограничено проведение массовых мероприятий, в школах и вузах объявлены каникулы. Помимо этого, власти Москвы и Подмосковья расширили пакет ограничительных мер, направленных на самоизоляцию граждан и пресечение распространения коронавируса.

25 марта в своем обращении к гражданам президент России Путин объявил неделю с 30 марта по 5 апреля нерабочей с сохранением заработной платы в связи с распространением коронавируса. Глава государства подписал соответствующий указ.

В России за сутки зарегистрировано 196 новых случаев заражения коронавирусом, число заболевших достигло 1036. Количество регионов, в которых зафиксированы случаи инфицирования, увеличилось до 58. Больше всего новых заболевших в Москве — 157. 12 заразившихся в Крыму, восемь — в Подмосковье.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса 8 (800) 2000-112. Кроме того, информация доступна по хештегу #МыВместе.