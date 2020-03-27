Прямой эфир
Сюжет:

Собянин внес изменения в режим повышенной готовности в Москве

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В объявленную в России нерабочую неделю салоны связи и зоомагазины будут открыты, а органы власти и госучреждения перейдут в режим работы по предварительной записи. Об этом говорится в опубликованном в пятницу, 27 марта, сообщении в официальном блоге мэра Москвы Сергея Собянина.

Закрытый город: как изменится жизнь в Москве на вынужденных каникулах
Горожанам придется отказаться от развлечений, покупок и плановых обследований и максимально уйти в онлайн

«В течение вчерашнего дня в правительство Москвы поступали многочисленные обращения граждан и бизнеса в связи с введенными ограничениями на работу городских предприятий и организаций. Рассмотрев эти обращения, приняли ряд решений: в период нерабочей недели 28 марта — 5 апреля 2020 года могут продолжать работу салоны связи и зоомагазины; в перечень товаров первой необходимости, которые могут продаваться в нерабочую неделю, включен сжиженный природный газ», ― отмечается в сообщении.

Также подчеркивается, что все органы власти и государственные учреждения переходят в режим работы по предварительной записи. В очной форме будут предоставляться только те услуги, которые невозможно получить в электронном виде.

Во всех регионах действует режим повышенной готовности — ограничено проведение массовых мероприятий, в школах и вузах объявлены каникулы. Помимо этого, власти Москвы и Подмосковья расширили пакет ограничительных мер, направленных на самоизоляцию граждан и пресечение распространения коронавируса.

25 марта в своем обращении к гражданам президент России Путин объявил неделю с 30 марта по 5 апреля нерабочей с сохранением заработной платы в связи с распространением коронавируса. Глава государства подписал соответствующий указ.

В России за сутки зарегистрировано 196 новых случаев заражения коронавирусом, число заболевших достигло 1036. Количество регионов, в которых зафиксированы случаи инфицирования, увеличилось до 58. Больше всего новых заболевших в Москве — 157. 12 заразившихся в Крыму, восемь — в Подмосковье.

22323

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса 8 (800) 2000-112. Кроме того, информация доступна по хештегу #МыВместе.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Собянин рассказал о регистрации новых тест-систем на коронавирус
Песков разъяснил режим работы на «нерабочей неделе»

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020