Песков разъяснил режим работы на «нерабочей неделе»

Те, кто был переведен на удаленный режим работы, на следующей неделе, которую президент России Владимир Путин объявил нерабочей, продолжат выполнять свои обязанности. Об этом в пятницу, 27 марта, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Мы поняли, что нужно разъяснить ситуацию с работой на следующей неделе в одном очень важном моменте. Мы исходим из того, что те, кто работал до сих пор на удаленке, будут продолжать это делать. Речь не идет о выходных или праздничных днях», ― объяснил он журналистам.

Также Песков подчеркнул, что это режим нерабочих дней, который введен для того, чтобы снизить контакты между людьми.

Руководителям компаний других сфер деятельности рекомендовано перевести сотрудников на удаленный режим работы. К 24 марта на удаленке работали около 80% россиян.

25 марта в своем обращении к гражданам Путин объявил неделю с 30 марта по 5 апреля нерабочей с сохранением заработной платы. Глава государства подписал соответствующий указ.

В России за сутки зарегистрировано 196 новых случаев заражения коронавирусом, число заболевших достигло 1036. Количество регионов, в которых зафиксированы случаи инфицирования, увеличилось до 58. Больше всего новых заболевших в Москве — 157. 12 заразившихся в Крыму, восемь — в Подмосковье.

Кроме того, в Москве скончался один человек, таким образом число жертв заболевания в России выросло до трех.

Вспышка заболевания COVID-19, вызываемого вирусом SARS-CoV-2, произошла в китайском Ухане в конце декабря. Вне Китая болезнь была диагностирована у пациентов более чем в 190 странах. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса. По данным Worldometer на 27 марта, на планете зарегистрировано свыше 549 тыс. случаев заболевания, умерли более 24 тыс. человек, вылечились — 128 тыс.

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