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Песков разъяснил режим работы на «нерабочей неделе»

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Те, кто был переведен на удаленный режим работы, на следующей неделе, которую президент России Владимир Путин объявил нерабочей, продолжат выполнять свои обязанности. Об этом в пятницу, 27 марта, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Мы поняли, что нужно разъяснить ситуацию с работой на следующей неделе в одном очень важном моменте. Мы исходим из того, что те, кто работал до сих пор на удаленке, будут продолжать это делать. Речь не идет о выходных или праздничных днях», ― объяснил он журналистам.

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Также Песков подчеркнул, что это режим нерабочих дней, который введен для того, чтобы снизить контакты между людьми.

Руководителям компаний других сфер деятельности рекомендовано перевести сотрудников на удаленный режим работы. К 24 марта на удаленке работали около 80% россиян.

25 марта в своем обращении к гражданам Путин объявил неделю с 30 марта по 5 апреля нерабочей с сохранением заработной платы. Глава государства подписал соответствующий указ.

В России за сутки зарегистрировано 196 новых случаев заражения коронавирусом, число заболевших достигло 1036. Количество регионов, в которых зафиксированы случаи инфицирования, увеличилось до 58. Больше всего новых заболевших в Москве — 157. 12 заразившихся в Крыму, восемь — в Подмосковье.

коронавирус

Кроме того, в Москве скончался один человек, таким образом число жертв заболевания в России выросло до трех.

Вспышка заболевания COVID-19, вызываемого вирусом SARS-CoV-2, произошла в китайском Ухане в конце декабря. Вне Китая болезнь была диагностирована у пациентов более чем в 190 странах. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса. По данным Worldometer на 27 марта, на планете зарегистрировано свыше 549 тыс. случаев заболевания, умерли более 24 тыс. человек, вылечились — 128 тыс.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф. Телефон «горячей линии» по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112. Кроме того, информация доступна по хештегу #МыВместе.

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