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Семь пациентов с коронавирусом вылечились в России за сутки

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Фото: РИА Новости/Павел Львов
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Еще семь человек, заразившихся коронавирусом, вылечены и выписаны из больниц в России. Об этом в пятницу, 27 марта, сообщили в оперативном штабе по борьбе с заболеванием.

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«За последние сутки выписано по выздоровлению 7 человек: Москва — 3, Кировская область — 2, Татарстан — 1, Московская область — 1. За весь период выписано 45 человек», — говорится в сообщении оперштаба.

Также отмечается, что в России за сутки зарегистрировано 196 новых случаев заражения коронавирусом, число заболевших достигло 1036. Количество регионов, в которых зафиксированы случаи инфицирования, увеличилось до 58. Больше всего новых заболевших в Москве — 157. 12 заразившихся в Крыму, восемь — в Подмосковье.

Кроме того, в Москве скончался один человек, таким образом число жертв заболевания в России выросло до трех.

Ранее в этот же день в Роспотребнадзоре рассказали, что в России под наблюдением врачей в связи с распространением коронавируса SARS-CoV-2 находятся 145,1 тыс. человек.

Вспышка заболевания COVID-19, вызываемого вирусом SARS-CoV-2, произошла в китайском Ухане в конце декабря. Вне Китая болезнь была диагностирована у пациентов более чем в 190 странах. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса. По данным Worldometer на 27 марта, на планете зарегистрировано свыше 537 тыс. случаев заболевания, умерли более 24 тыс. человек, вылечились — 124,4 тыс.

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Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112. Кроме того, информация доступна по хештегу #МыВместе.

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