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В Челябинской области зафиксировано 10 новых случаев коронавируса

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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В Челябинской области зафиксировано 10 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает региональный минздрав в субботу, 28 марта.

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Отмечается, что для перепроверки их анализы направят в новосибирскую лабораторию «Вектор». Кроме того, проверка анализов трех местных жителей, у которых подозревали инфекцию, диагноз не подтвердила.

«Из ранее условно подтвержденных 12 жителей — три анализа «Вектор» не подтвердил, они отрицательные. Вновь выявленных за последние сутки условно положительных анализов — 10. Итого на данный момент всего условно положительные результаты на COVID-19 выявлены у 19 человек (девять предыдущих и десять вновь выявленных)», — цитирует сообщение 74.ru.

На данный момент в Челябинской области были лабораторией «Вектор» были подтверждены восемь случаев заболевания коронавирусом. Все пациенты находятся в изолированных боксах в инфекционных отделениях больниц.

Пациенты, у которых предварительно положительные анализы, находятся в инфекционном стационаре под наблюдением врачей. Контакты всех пациентов отрабатываются Роспотребнадзором.

Ранее, в субботу, первый случай коронавируса был выявлен в Костромской области. Заболел ребенок, побывавший в Великобритании.

По данным Worldometer на 28 марта, на планете зарегистрировано свыше 597 тыс. случаев заболевания, умерли более 27 тыс. человек, вылечились более 133 тыс. По данным оперативного штаба, в России заболели 1036 человек, пять пациентов умерли, 45 излечились.

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