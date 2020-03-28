Прямой эфир
Сюжет:

Спецпоезд с эвакуированными россиянами прибыл из Киева в Москву

0
Фото: ТАСС/Анна Марченко
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Специальный поезд №906, который был запущен по маршруту Киев–Москва из-за эпидемии коронавируса, прибыл утром в субботу, 28 марта, в российскую столицу.

Как сообщили «РИА Новости» в посольстве РФ, на него было предложено 716 билетов, все они раскуплены. В Россию отправились те граждане, которые не могли покинуть Украину из-за карантина. В пути пассажиры, помимо пограничного и таможенного досмотра, прошли медицинский осмотр сотрудниками Роспотребнадзора.

Равнение на столицу: страна ужесточит меры по примеру Москвы
Для борьбы с распространением коронавируса во всех субъектах закрываются места массового скопления людей

В обратном направлении поезд уже под №905 отправится вечером в субботу. В Киев он прибудет утром следующего дня. Замглавы украинского МИДа Егор Божок 25 марта сообщал, что вернуться на родину этим поездом изъявили желание около 800 граждан республики.

Между Россией и Украиной уже несколько лет не ходили российские пассажирские поезда, кроме одного транзитного в Кишинев. Курсировать продолжали составы Украинских железных дорог и железнодорожных администраций стран СНГ. Тем не менее в связи с эпидемией коронавируса и эти поезда были остановлены.

На этом фоне российское правительство поручило организовать единовременный вывоз по железной дороге граждан Украины из России на родину и россиян с Украины.

Вспышка заболевания COVID-19, вызываемого вирусом SARS-CoV-2, произошла в китайском Ухане в конце декабря. Вне Китая болезнь была диагностирована у пациентов более чем в 190 странах. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

В России на данный момент зафиксировано 1036 случаев заражения и пять летальных исходов, на Украине — 310 инфицированных и пять умерших.

1

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Первый случай коронавируса подтвердился в Костромской области
В Казахстане зафиксировано 13 новых случаев заболевания коронавирусом

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020