Спецпоезд с эвакуированными россиянами прибыл из Киева в Москву

Специальный поезд №906, который был запущен по маршруту Киев–Москва из-за эпидемии коронавируса, прибыл утром в субботу, 28 марта, в российскую столицу.

Как сообщили «РИА Новости» в посольстве РФ, на него было предложено 716 билетов, все они раскуплены. В Россию отправились те граждане, которые не могли покинуть Украину из-за карантина. В пути пассажиры, помимо пограничного и таможенного досмотра, прошли медицинский осмотр сотрудниками Роспотребнадзора.

В обратном направлении поезд уже под №905 отправится вечером в субботу. В Киев он прибудет утром следующего дня. Замглавы украинского МИДа Егор Божок 25 марта сообщал, что вернуться на родину этим поездом изъявили желание около 800 граждан республики.

Между Россией и Украиной уже несколько лет не ходили российские пассажирские поезда, кроме одного транзитного в Кишинев. Курсировать продолжали составы Украинских железных дорог и железнодорожных администраций стран СНГ. Тем не менее в связи с эпидемией коронавируса и эти поезда были остановлены.

На этом фоне российское правительство поручило организовать единовременный вывоз по железной дороге граждан Украины из России на родину и россиян с Украины.

Вспышка заболевания COVID-19, вызываемого вирусом SARS-CoV-2, произошла в китайском Ухане в конце декабря. Вне Китая болезнь была диагностирована у пациентов более чем в 190 странах. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

В России на данный момент зафиксировано 1036 случаев заражения и пять летальных исходов, на Украине — 310 инфицированных и пять умерших.