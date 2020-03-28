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В Казахстане зафиксированы 13 новых случаев заболевания коронавирусом

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Фото: ТАСС/Павел Александров
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В Казахстане зафиксировано 13 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает Министерство здравоохранения республики в субботу, 28 марта.

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Общее число инфицированных в стране увеличилось до 204 человек. Из них 117 случаев в Нур-Султане, в Алма-Ате — 58, Караганде — 4, Шымкенте — 2. Кроме того, заболевание зафиксировано в 10 областях страны, сказано в сообщении ведомства в Facebook.

26 марта в Казахстане врачи зафиксировали первую смерть от коронавируса.

С 16 марта по 15 апреля в Казахстане действует режим чрезвычайного положения. Города Алма-Ата и Нур-Султан закрыли на карантин с 19 марта.

Президент республики Касым-Жомарт Токаев также заявил, что все люди, прибывающие в Казахстан из-за рубежа, включая страны ЕАЭС, любым видом транспорта, должны помещаться на двухнедельный карантин.

Вспышка заболевания COVID-19, вызываемого вирусом SARS-CoV-2, произошла в китайском Ухане в конце декабря. Вне Китая болезнь была диагностирована у пациентов более чем в 190 странах. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

По данным Worldometer на 27 марта, на планете зарегистрировано свыше 597 тыс. случаев заболевания, умерли почти 27 тыс. человек, вылечились более 133 тыс.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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