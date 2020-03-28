ФСБ пресекла вывоз из РФ в Казахстан 11 тонн дезинфицирующих средств

Пограничное управление ФСБ по Челябинской области совместно с региональной таможней пресекла вывоз из России около 11 тонн дезинфицирующих средств. Об этом в субботу, 28 марта, сообщила пресс-служба ведомства.

Отмечается, что партия партия дезинфицирующего средства против бактерий и вирусов общей массой около 11 тонн, была обнаружена в ходе осмотра фуры на автомобильном пункте пропуска «Бугристое». Грузовик следовал из Москвы в Жамбыльскую область Казахстана, передает ТАСС.

«В настоящее время вся продукция передана в Троицкий таможенный пост для проверки»,— добавили в пресс-службе.

В ФСБ уточнили, что со 2 марта в России введен временный запрет на вывоз дезинфицирующих, противовирусных и прочих подобных средств, за исключением случаев оказания международной гуманитарной помощи.

Ранее, 26 марта, сообщалось, что ФСБ задержала в порту Владивостока судно под флагом Сьерра-Леоне, на борту которого была обнаружена контрабанда алкоголя и сигарет.