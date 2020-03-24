Прямой эфир

ФСБ разоблачила крупнейшую группу хакеров

0
Фото: Depositphotos
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

ФСБ задержала группу более чем из 30 хакеров, которые продавали в интернете краденые данные банковских карт. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства 24 марта.

Операция проводилась во взаимодействии со Следственным департаментом МВД в 11 субъектах страны, в том числе в Москве, Санкт-Петербурге и областях, а также в Крыму и Севастополе, Северной Осетии, Калужской, Псковской, Самарской и Тамбовской областях.

Убытки от фрода: почему россияне стали чаще сдавать данные своих карточек
Эксперты выявили наиболее распространенные способы обмана держателей банковских счетов и подсчитали средние суммы потерь от рук мошенников

Жертвами злоумышленников становились клиенты российских и зарубежных финансовых учреждений. Их данные преступники получали «в результате неправомерного доступа к учетным записям пользователей сети Интернет и платежных систем», а для реализации «товара» создали более 90 интернет-магазинов.

В результате злоумышленники похищали деньги граждан разных стран или покупали за их счет дорогостоящие товары в Сети.

«В ходе обысков по 62 адресам <…> изъято более $1 млн, 3 млн рублей, средства компьютерной техники, <…> поддельные документы, удостоверяющие личность, в том числе паспорта граждан РФ, служебные удостоверения сотрудников правоохранительных органов, использовавшиеся в противоправной деятельности, а также огнестрельное (нарезное) оружие, наркотические средства, золотые слитки и драгоценные монеты», — сообщили в ведомстве.

В хакерскую группу входили в том числе граждане Украины и Литвы. Известно, что организаторы группы из числа россиян ранее привлекались к уголовной ответственности за аналогичные преступления.

Среди задержанных 25 обвиняются в неправомерном обороте средств платежей (ч. 2 ст. 187 УК РФ), они арестованы. Деятельность группы прекращена, серверная инфраструктура ликвидирована.

Ранее в марте в МВД предупредили об участившихся случаях подделки банковских карт. Так, в 2019 году количество подобных преступлений увеличилось на 57,2%.

Советами о том, как вернуть украденные средства с банковских карт, поделились с «Известиями» эксперты в области финансовой безопасности.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
ФСБ задержала планировавших нападение на учебное заведение студентов
В российских банках рассказали о новой схеме мошенничества

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020