Эксперты назвали способы возврата утерянных с банковской карты денег

По просьбе «Известий» эксперты в области финансовой безопасности рассказали, реально ли вернуть деньги, если вы сами перечислили их мошенникам или случайно перепутали получателя.

Распространенная схема мошенников

Ранее 2 марта москвичка Наталия Леонтьева опубликовала пост в социальных сетях, в котором рассказала, что попалась на удочку мошенников и лишилась 80 тыс. рублей.

Девушке позвонили по телефону и представились работниками Сбербанка. Сказали о том, что с ее карты был совершен подозрительный платеж на карту Альфа-банка.

«Далее «давайте застрахуем ваши деньги», затем «сообщите номер карты, код из SMS, три цифры на обороте». Я знаю о том, что это конфидециально. Глупость взяла верх. Доверилась «сотруднику», — рассказала потерпевшая.

Пока мошенники совершили три транcакции в Райффайзенбанк, молодой человек был на связи, а после последней операции повесил трубку. Далее по телефонному номеру отвечала уже женщина, которая сразу прекращала разговор, как только Наталия пробовала что-либо выяснить.

Страховка от мошенников

Сотрудник компании «Сбербанк страхование» Олеся Дунаева рассказала, что у организации есть услуга, которая защитит клиентов от мошеннических действий, таких как социальная инженерия или фишинг. Если в результате таких действий клиент переведет деньги со своей карты, компания возместит ущерб в пределах страховых лимитов по программе.

Однако перевод денег другому лицу по ошибке, не связанный с действиями мошенников, например, если допущена опечатка в номере карты получателя, страховым случаем не является. «Если ошибочный адресат не вернет деньги самостоятельно, то, к сожалению, они будут потеряны», — заключила эксперт.

В свою очередь, директор по стратегическим коммуникациям Infosecurity a Softline Company Александр Дворянский рассказал «Известиям», что в случае ошибочного перевода денежных средств необходимо незамедлительно обратиться в банк с заявлением на отзыв платежа.

«Как правило, если обратиться оперативно, проблем не будет. К тому же системы фрод-мониторинга банка с большой вероятностью смогут распознать ошибку в получателе денежных средств и отправитель как минимум получит звонок от банка с вопросом про настоящий платеж», — добавил эксперт.

В случае если отправитель понимает, что перевел денежные средства мошенникам, нужно также незамедлительно обратиться в свой банк и написать заявление в полицию. «Тут главное — скорость реакции. Опять же, все банки используют средства фрод-мониторинга, которые в состоянии выявить признаки мошеннических действий на основании черных/белых списков получателей, а также текущего профиля клиента и приостановить исполнение платежа», — заключил Дворянский.

Скимминг

Еще одна популярная схема кражи денег с банковской карты — установка считывающих устройств (скиммеров) на банкоматы, рассказал юрист, председатель Московской коллегии адвокатов «Скрипка, Леонов и партнеры» Игорь Скрипка.

По его словам, лучше использовать банкоматы, которые находятся непосредственно в банке. Плохо закрепленные детали на клавиатуре банкомата или накладки в области приема карты могут служить сигналом мошеннических действий. Таким банкоматом лучше не пользоваться.

Кроме этого, владелец карты всегда может самостоятельно установить лимит на размер суммы, которую можно снять с карты или оплатить в магазине покупку. Это дополнительно обезопасит средства владельца карты.

«Если деньги все же списаны с карты, то следует предпринять несколько шагов. Во-первых, сообщить об этом в банк и заблокировать операции по карте. Во-вторых, немедленно обратиться в полицию. К сожалению, если мошенники уже обналичили деньги, вероятность того, что средства можно будет вернуть, очень маленькая», — сказал эксперт.

История успеха

Профессор кафедры финансов, денежного обращения и кредита факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Юрий Юденков на собственном примере подтверждает, что деньги при краже с карты вернуть можно и без страховки.

«У меня реально несколько лет назад по скиммингу списали все деньги с карты. В банке ВТБ на основе моего заявления разобрались с ситуацией и перечислили мне на счет все, что у меня украли. При этом у меня не было страховки», — рассказал Юденков.

Профессор обратил внимание на то, что органы внутренних дел самоустранились от борьбы с мошенниками и реально с ними борются лишь коммерческие банки с помощью Банка России.

Ранее 27 февраля сообщалось, что мошенники стали использовать новую схему для убеждения клиентов переводить деньги на их счета — она получила условное название «такси от банка».