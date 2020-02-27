Мошенники начали использовать такси для вывода денег с банковских карт

Мошенники стали использовать новую схему для убеждения клиентов переводить деньги на их счета — она получила условное название «такси от банка». Об этом «Известиям» рассказал директор по мониторингу операций и диспутам Альфа-банка Алексей Голенищев.

Он пояснил, что уже несколько человек обратились в банк с жалобами на то, что им звонили с номера, который начинался с «8 800», и сообщали, что с карты пытались списать несколько тысяч рублей. У потенциальных жертв не было интернет-банка, поэтому дальнейшие действия разворачивались по новому сценарию.

«Клиенту предложили воспользоваться специальным трансфером до ближайшего банкомата, где можно осуществить операцию по переводу средств на якобы безопасный счет. В заботе о клиентах мошенники ушли дальше банков — это повысило доверие жертвы. Клиенту заказали такси через обычный сервис и привезли к АТМ, где он под диктовку перевел средства на счет злоумышленника», — рассказал Голенищев.

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Денежный перевоз: новой мошеннической схемой стало «такси от банка»