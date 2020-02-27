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В ЦБ рассказали о новой схеме мошенничества «такси от банка»

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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В Центробанке рассказали о новой мошеннической схеме для похищения денег со счетов граждан, которая получила названия «такси от банка». Информацию «Известиям» подтвердили представители крупнейших банков.

По предварительным данным, злоумышленники выбирают жертв без мобильных банков, звонят им и говорят, что с их карты пытались списать несколько тысяч рублей. Чтобы обезопасить счет гражданам предлагают воспользоваться специальным трансфером до ближайшего банкомата и перевести деньги на якобы безопасный счет.

Отмечается, что такси заказывают через обычный сервис. Машина довозит клиента до банкомата, после чего денежные средства люди сами переводят на счета мошенников. Сценарий в первую очередь направлен на людей преклонного возраста, которых легко обмануть и которые хотят почувствовать заботу.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Денежный перевоз: новой мошеннической схемой стало «такси от банка»

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