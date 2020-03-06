В России стали чаще подделывать банковские карты, в 2019 году количество подобных преступлений увеличилось на 57,2%. Об этом сообщили в пресс-службе МВД РФ.

«За 2019 год количество преступлений, квалифицированных по статье «Мошенничество», возросло на 14% и составило 219 тысяч, в том числе подделки банковских карт увеличились на 57,2%, печатей и штампов на 15,3% и в сфере автострахования на 26,7%», — цитирует сообщение ведомства «РИА Новостям» 6 марта.

3 марта эксперт компании «Инфосистемы Джет» Алексей Сизов сообщил, что мошенники стали чаще похищать бонусы со скидочных карт россиян. Так, количество попыток списать баллы из личных кабинетов на сайтах в 2019 году увеличилось в несколько раз и достигло нескольких тысяч в месяц.