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У тысяч россиян украли бонусы со скидочных карт

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Мошенники всё чаще крадут бонусы со скидочных карт россиян. Количество попыток списать баллы из личных кабинетов на сайтах в 2019 году увеличилось в несколько раз и достигло нескольких тысяч в месяц. Об этом «Известиям» рассказал эксперт компании «Инфосистемы Джет» Алексей Сизов.

Информацию также подтвердили в «Деловой России» и торговой сети «Магнит».

Эксперты отметили, что интерес злоумышленников обоснован, ведь бонусы легко монетизировать или списать в счет 50% от покупки в магазине. При этом программы лояльности в денежном эквиваленте оцениваются примерно в 50 млрд рублей.

По словам Сизова, мошенники могут получать доступ к личному кабинету клиентов, а затем расплачиваться его бонусами за свои покупки. Еще один вариант кражи — регистрация личного кабинета на карту другого человека.

Эксперты указали, что бонусные баллы в основном крадут «начинающие» мошенники или сотрудники магазинов и колл-центров. В итоге падает доверие клиентов к таким программам, а розничные сети теряют не менее 2–3 млн рублей ежемесячно. Для защиты от мошенничества продавцы начали вводить двухфакторную идентификацию.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Кто правит баллом: у тысяч россиян украдены бонусы со скидочных карт

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