Роскачество дало советы по защите от мошенников в соцсетях

Пользователям соцсетей необходимо соблюдать приватность и быть бдительными, чтобы избежать кражи своих персональных и платежных данных. Советы по поводу того, как обезопасить себя от мошенников в интернете, опубликовало Роскачество в пятницу, 28 февраля.

«Мошенники охотятся на доверчивых пользователей: тех, кто однажды попался в их сети, заносят в «базу» и отрабатывают на жертвах всё новые и новые схемы вымогательства», — отмечает руководитель аналитиков департамента Brand Protection Антон Долгалев.

Чтобы получить чужие платежные данные, мошенники добавляются в друзья и стремятся войти в доверие к потенциальной жертве. В частности, могут присылать «поздравительные открытки» или ссылки, при нажатии на которые пользователь соцсети автоматически передает мошенникам доступ к своей странице либо платежную информацию.

Роскачество дало ряд рекомендаций по поводу того, как не стать жертвой злоумышленников.

Прежде всего необходимо установить максимально строгие настройки приватности страницы. Свои контактные данные, информацию о родственниках и знакомых, а также размещаемые посты следует скрыть от всех, кроме пользователей из списка друзей. Таким образом, мошенникам будет сложнее получить вашу персональную информацию и использовать ее в своих схемах.

Кроме этого, специалисты рекомендуют добавлять в друзья только знакомых людей и избегать общения с теми, кто просит или предлагает деньги. Если перевести деньги просит друг, ему нужно позвонить и уточнить, действительно ли он нуждается в помощи. Это связано с тем, что мошенники взламывают личные страницы и рассылают сообщения с просьбами о помощи всем пользователям из списков друзей.

Не следует пересылать в соцсетях данные банковской карты или конфиденциальную информацию, а если пересылали, то такие сообщения необходимо найти и удалить.

Также эксперты предостерегают от перехода по подозрительным ссылкам. Чтобы избежать кражи платежных данных и, как следствие, денег с карты, необходимо удостовериться в наличии протокола https в адресе сайта. Такой протокол дает гарантию того, что сайт не является фишинговым или мошенническим.

При пользовании общественными Wi-Fi-сетями желательно установить платный VPN (Virtual private network — технология приватности в интернете и безопасного сетевого соединения). Также рекомендуется настроить двухфакторную защиту при входе в соцсети, например, с использованием номера телефона.

21 февраля специалисты компании Infosecurity a Softline Company сообщали о том, что перед «гендерными» праздниками 23 февраля и 8 Марта в интернете появилось более 1 тыс. фишинговых сайтов, предлагающих купить различные подарки. Эксперты предупредили, что не следует совершать покупки в интернете по предоплате, если нет уверенности в добросовестности продавца, а к ярким рекламным баннерам и информации о крупных скидках нужно относиться с опасением.