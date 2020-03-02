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Росфинмониторинг предупредил банки о случаях телефонного мошенничества

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Мошенники стали звонить в банки от имени руководства центрального аппарата Федеральной службы по финансовому мониторингу с требованием предоставить персональную информацию клиентов. Об этом сообщается на сайте ведомства в понедельник, 2 марта.

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В частности, выявлены случаи, когда злоумышленники просят предоставить электронные адреса, на которые впоследствии может быть осуществлена рассылка, содержащая вредоносное программное обеспечение.

Росфинмониторинг уведомляет, что предоставление личной информации в Федеральную службу по финансовому мониторингу регламентировано постановлением правительства России от 19 марта 2014 года № 209 и не предусматривает передачу личных данных гражданина по телефону.

16 февраля замдиректора департамента Банка России по информационной безопасности Артем Сычев сообщил, что телефонные мошенники в среднем крадут у клиентов банков 10–15 тыс. рублей за один звонок. По словам Сычева, основным видом мошенничества с банковскими счетами россиян стали звонки из псевдобанков.

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