Прямой эфир

В Москве задержали банду выдававших себя за экстрасенсов мошенников

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Полицейские в Москве совместно с коллегами из Костромы задержали группу лжеэкстрасенсов по делу о мошенничестве. Об этом в понедельник, 2 марта, агентству городских новостей «Москва» сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Под куполом «цирка»: главу эзотерического ордена арестовали за аферу
Организация проводила сомнительные психотренинги и торговала «защитными куполами» стоимостью от 20 тыс. до 300 тыс. евро

По данным следствия, мошенники публиковали в Сети и СМИ объявления о том, что «потомственная целительница может помочь в решении проблем с личной жизнью и финансовыми вопросами». Доверчивые граждане звонили по указанным контактным телефонам и сообщали оператору свои данные. Спустя некоторое время помощники злоумышленников связывались с потерпевшими и уверяли их, что «из сотен тысяч обратившихся целительница выбрала именно их».

Стоимость первого «магического» сеанса составляла от 20 тыс. до 30 тыс. рублей. В дальнейшем запросы мошенников росли, и различные экстрасенсорные услуги предлагали клиентам по цене от 50 тыс. рублей до 850 тыс. рублей. По предварительным данным, общая сумма полученных подозреваемыми денежных средств превысила 2 млн рублей.

В ходе спецоперации оперативники задержали 10 человек, включая главу группировки. Они отправлены под арест. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве. В ходе обысков были обнаружены деньги, документы учета, электронные носители информации, а также мобильные телефоны, сим-карты, оборудование для IP-телефонии, пособия по экстрасенсорике и инструкции по общению с клиентами. Сотрудники полиции проверяют информацию о возможной причастности задержанных к аналогичным преступлениям в других регионах России.

Ранее 2 марта сообщалось, что в Москве мужчина написал заявление в полицию на человека, которому заплатил $8 тыс. в обмен на обещание помощи в получении туристической визы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В России стали чаще выявлять аферы с недвижимостью
Эксперты назвали способы возврата утерянных с банковской карты денег

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020