В Москве задержали банду выдававших себя за экстрасенсов мошенников

Полицейские в Москве совместно с коллегами из Костромы задержали группу лжеэкстрасенсов по делу о мошенничестве. Об этом в понедельник, 2 марта, агентству городских новостей «Москва» сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По данным следствия, мошенники публиковали в Сети и СМИ объявления о том, что «потомственная целительница может помочь в решении проблем с личной жизнью и финансовыми вопросами». Доверчивые граждане звонили по указанным контактным телефонам и сообщали оператору свои данные. Спустя некоторое время помощники злоумышленников связывались с потерпевшими и уверяли их, что «из сотен тысяч обратившихся целительница выбрала именно их».

Стоимость первого «магического» сеанса составляла от 20 тыс. до 30 тыс. рублей. В дальнейшем запросы мошенников росли, и различные экстрасенсорные услуги предлагали клиентам по цене от 50 тыс. рублей до 850 тыс. рублей. По предварительным данным, общая сумма полученных подозреваемыми денежных средств превысила 2 млн рублей.

В ходе спецоперации оперативники задержали 10 человек, включая главу группировки. Они отправлены под арест. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве. В ходе обысков были обнаружены деньги, документы учета, электронные носители информации, а также мобильные телефоны, сим-карты, оборудование для IP-телефонии, пособия по экстрасенсорике и инструкции по общению с клиентами. Сотрудники полиции проверяют информацию о возможной причастности задержанных к аналогичным преступлениям в других регионах России.

Ранее 2 марта сообщалось, что в Москве мужчина написал заявление в полицию на человека, которому заплатил $8 тыс. в обмен на обещание помощи в получении туристической визы.