В России стали чаще выявлять аферы с недвижимостью

Нотариусы стали чаще выявлять случаи мошенничества с недвижимостью. Так, количество пресеченных незаконных сделок за 2018–2019 годы в разы превышает показатели 2017-го. Об этом 2 марта пишет РБК со ссылкой на данные Федеральной нотариальной палаты (ФНП).

В 2017 году удалось выявить 94 аферы в 25 регионах страны. В 2018-м таких случаев было уже 150 в 34 регионах, а с января по октябрь 2019-го — 186 в 30 регионах.

За последнее время было предотвращено хищений имущества стоимостью свыше 10 млрд рублей, в том числе недвижимости, которая должна была перейти в государственную или муниципальную собственность.

Больше всего незаконных нотариальных действий с жильем зафиксировано в Красноярском крае, Санкт-Петербурге и Московской области.

Контролировать законность сделок позволяют в том числе системы «Электронный нотариат», электронные реестры Единой информационной системы (ЕИС). Нередко злоумышленников задерживают прямо в кабинетах нотариусов.

В марте 2019 года ФНП отмечала, что россияне опасаются заключать сделки с недвижимостью из-за высоких рисков. Так, 90% граждан полагали, что значительная часть рынка оборота недвижимости находится в «теневом» секторе.

Тогда же на тот момент вице-президент ФНП Юрий Иутин отмечал, что в зоне риска находятся сделки, заключаемые с использованием простой письменной формы договора. Так, вместо договора займа жертвы злоумышленников могут подписать документ о купле-продаже собственной недвижимости либо договор о залоге доли в квартире в качестве обеспечения займа на невыгодных условиях.

В ноябре 2019-го Федеральная кадастровая палата Росреестра рекомендовала россиянам внести свои контактные данные в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН). В таком случае с собственником жилья свяжутся, если злоумышленники попытаются провести сделку с помощью электронной подписи.