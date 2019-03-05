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Россияне опасаются рисков при проведении сделок с недвижимостью

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Россияне опасаются высоких рисков при проведении сделок с недвижимостью. Об этом в понедельник, 4 марта, сообщила Федеральная нотариальная палата (ФНП) со ссылкой на данные опроса АНО «Левада-Центр».

90% граждан согласны с тем, что значительная часть рынка оборота недвижимости в России находится в «теневом» секторе. При этом эффективной формой защиты своих прав при сделках с недвижимостью опрошенные «Левада-центром» назвали нотариальное удостоверение договора.

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«За помощью нотариуса при оформлении сделки с недвижимостью, по результатам опроса, уже обращался каждый второй респондент. Из них почти треть, около 32%, обращались и в том случае, когда нотариальное удостоверение не требовалось законом», — отметил вице-президент ФНП Юрий Иутин.

Благодаря новым нормам законодательства доступ мошенников уже закрыт к сделкам по отчуждению долей в праве общей собственности, имущества несовершеннолетних и ограниченно дееспособных лиц, а с августа 2018 года — и к договорам ипотеки долевой собственности.

Однако в зоне риска остаются сделки, заключаемые с использованием простой письменной формы договора. Например, вместо договора займа жертвы мошенников могут подписать документ о купле-продаже своей недвижимости. Кроме того, собственником может быть подписан договор о залоге доли в квартире в качестве обеспечения займа на заведомо невыгодных для себя условиях.

В феврале министр юстиции РФ Александр Коновалов в рамках «правительственного часа» на заседании Совета Федерации указал на то, что ежегодно 5–7% сделок с недвижимостью несут в себе пороки законности, и выступил за повсеместное участие нотариусов в совершении сделок с недвижимостью для противодействия мошенничеству в этой сфере.

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