Нотариусы участвовали в миллионе сделок с недвижимостью в 2018 году

Количество нотариально удостоверенных сделок с недвижимостью в России за год впервые превысило миллион. Речь идет о сделках с жилым недвижимым имуществом, которые удостоверялись в течение 2018 года, говорится в сообщении Федеральной нотариальной палаты.

Количество удостоверенных нотариусами сделок с недвижимостью (без учета нежилой недвижимости) в прошлом году составило 1 058 873 шт., что на 8% превышает показатель 2017 года — 979 070 шт. При этом с 2014 по 2018 год число нотариально удостоверенных сделок увеличилось более чем в 11 раз.

По мнению представителей нотариального сообщества, в 2019 году число нотариально заверенных сделок с недвижимостью может вырасти на 10–15%.

Ранее, 13 февраля, министр юстиции РФ Александр Коновалов в рамках «правительственного часа» на заседании Совета Федерации указал на то, что ежегодно 5–7% сделок с недвижимостью несут в себе пороки законности, и выступил за повсеместное участие нотариусов в совершении сделок с недвижимостью для противодействия мошенничеству в этой сфере.