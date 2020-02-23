Под куполом «цирка»: главу эзотерического ордена арестовали за аферу

В Санкт-Петербурге арестована на два месяца основательница оккультной организации «Орден Пути» Гайва Тихомирова. Магистру вменяют семь эпизодов мошенничества, а при обыске по адресам, где собирались последователи ордена, оперативники обнаружили 130 ампул седативных препаратов, оружие, огромное количество литературы мистического толка и деньги. Причем свои собрания участники «Ордена Пути» проводили не только на съемных квартирах по всему городу, но даже в конюшне. О том, чем занималась организация, читайте в материале «Известий».

Дама в волчьей шкуре

Гайве Паулюсовне Тихомировой чуть за 50. Имя ее отца, Паулюса Ионо Плесевичуса (Павла Ивановича), было увековечено на мемориальной доске у главного входа Санкт-Петербургского государственного морского технического университета. Как писал Korabel.ru, до 1998 года Паулюс Плесевичус занимал пост проректора по капитальному строительству, и без его участия не было бы в общежитии университета санатория-профилактория, библиотеки, читального клуба, залов бокса и борьбы, кинозала, футбольного поля и мастерской кукольного театра.

О1 Гайва Тихомирова Фото: соцсети

В 2001 году Гайва Тихомирова решила, что без ее участия не будет в городе толковой психологической помощи, и взялась за практику. К слову, диплом психолога Тихомирова получит только в 2005 году. В 2006 году она разбавит психологию эзотерикой. Так появится секта «Орден Пути» на базе тренингового центра «Мастерская Намерения».

На персональных страничках Гайвы в социальных сетях нет ни обращений к ученикам, ни расписания «занятий», зато хватает фотографий себя любимой в мехах — то в волчьей шкуре, то в рысьей. Когда бойцы СОБРа зайдут в одну из петербургских квартир, где жили адепты секты, то будто попадут в пещеру «сокровищ» и эзотерическую лавку одновременно . Со стен свисали бусы, цепочки и амулеты, на полках — мягкие игрушки и коробки с дешевыми на вид серьгами, перстнями и браслетами; аромалампы и благовония; ампулы с седативными препаратами и таблетки, шприцы, ножи, а также огромное количество литературы эзотерического толка. Были и деньги — 1 млн рублей и около €1,5 тыс. наличными.

О2 Одна из квартир последователей секты «Орден Пути» Фото: МВД РФ/78.мвд.рф

Уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере было возбуждено еще в августе 2019 года. По данным следствия, учеником мистического ордена мог стать только человек с высшим образованием. Пропуск к избранным — некий «защитный купол», который физическому лицу обходился в €20 тыс. Защитить коммерческую организацию предлагалось уже за €300 тыс. Правда, купол нужно было постоянно «подпитывать» новыми денежными поступлениями.

От крыльев за спиной до упадка сил

« Сюда приходят люди чинить свою судьбу. Духовный учитель всех тренеров компании — Мастер-кармист высочайшего уровня », — пишет некая Анастасия о «Мастерской Намерения» и Гайве Тихомировой на сайте отзывов. Среди клиентов организации были преподаватели, бизнесмены, потерявшие смысл жизни брошенные женщины…

О4 Фото: соцсети

« Было ощущение наполненности необыкновенной энергией, стало легче дышать и появилось чувство радости. Легкость во всем теле, сопровождалась ощущением «вырастания крыльев». Появилось больше уверенности в себе, и стало легче общаться с людьми, особенно с близкими», — вспоминает там же некая Елена.

Возможно, «вырастали крылья» за спиной как раз благодаря тем самым ампулам и таблеткам, обнаруженным в ходе обысков. Но тут как кому везло. Сейчас некоторые из учеников считают, что в еду и воду могли что-то подмешать.

О3 Обнаруженные в ходе обыска лекарства Фото: телеканал «78»/78.ru

« У меня хорошее здоровье, и там я чувствовала необъяснимые упадки сил. У меня отекали руки, я не могла надеть кольца. И я чувствовала себя очень странно », — рассказала телеканалу РЕН ТВ Стефания Данилова, которая несколько раз посещала тренинги секты.

Судя по объявлению в соцсетях, по пятницам в помещении на набережной реки Фонтанки проводились чаепития. Так, всего лишь непринужденные беседы за чашкой чая на отвлеченные темы типа «Почему люди думают, что теряют себя, когда ищут свой путь?». Участие — 500 рублей, экспресс-гадание — 700 рублей.

«Домовина» и крови глоток

Впрочем, главное действо разыгрывалось в собственной конюшне в деревне Аропаккузи в Ленинградской области (в «месте силы» на 400 кв. м и стоимостью 30 млн рублей) и в летнем лагере в Литве (у Гайвы Тихомировой двойное гражданство).

« Приезжая на тренинг, выясняется, что ты должен пройти много процедур, каждая из которых стоит €1000 , — рассказывала «Вестям» одна из пострадавших Татьяна Иванова. — А в конце тренинга выясняется, что она (Гайва Тихомирова. — «Известия») дала массу инициаций, которые стоят кучу денег. Но ты о них не знал и не просил их. Но она тебе их дала, потому что посчитала, что тебе это надо. Потом люди брали кредиты в банке, чтобы отдать ей долги ».

О5 Конюшня в деревне Аропаккузи Фото: соцсети

Тренинги — один другого лучше. Как выяснили 47news, во время процедуры «гроб» на лицо решившему встать на путь духовного исцеления накладывали восковую маску, а на тело надевали мешок и часов на восемь клали в деревянный ящик. Причем натурально — даже землей присыпали.

Была и «домовина»: в палатку ставили козлы, а на козлы устанавливали гроб — покойся, то если лежи себе с миром и думай о жизни, а там может и архангел придет поговорить (по крайней мере, так обещала Гайва).

Одна из учениц не смогла вынести таких «духовных практик» и пошла на Мастера-кармиста с ножом. За неподобающую выходку пришлось испить необычной «водицы».

« В ночи при свете костра строптивицу заставили выпить супницу с кровью. Ее нацедили другие участники тренинга », — пишет издание.

А можно было и «лесом» пойти. Тоже такая процедура. На целые сутки без еды, воды и связи с цивилизацией. Тренинги сопровождались «допингом».

О6 Фото: соцсети

« Поскольку идет речь о том, что мы уходим в медитацию, в параллельные миры, то нам нужно медитативно погрузиться в состояние и на расслабленном кайфе трудиться. Это не какие-то тяжелые наркотики, а релаксанты. Укольчик, в кроватку, и потихонечку медитируешь », — рассказывал 78.ru один из бывших адептов, который покинул организацию в 2015 году. «Укольчики» стоили дорого и воспринимались как награда.

Владас, Тайрис и другие

«Всё, что происходит в «Мастерской Намерения», остается в «Мастерской Намерения», — гласит один из пунктов пользовательского соглашения.

А происходило, как вы понимаете, много любопытного. Взять хотя бы «распорядок дня всех членов ордена, обязательный к исполнению». Вот только часть из обязательных процедур:

«Утро: проснулись. Появилась первая мысль: обращаемся к вселенной внутри себя, вне себя с благодарностью за то, что проснулись здоровыми… Огляделись в кровати и, если обнаружили в ней партнера, проявили любовь доступным для вас способом (приемлемым для партнера — желательно через секс)». Нет партнера? Не беда. Пошлите любовь себе. «Во время посыла любви к себе делаем массаж живота по часовой стрелке кулаком». Воду пить только приготовленную с вечера с постоянным речитативом: «Мы любим воду за то, что она насыщает, защищает и поддерживает нас». Одеваясь, благодарить одежду и структуры, молекулы и человеческие руки, создавшие ее. На работе следует посылать через все чакры любовь и благодарность всем. По окончании рабочего дня «обязательно посещать туалет, сливая всю агрессию, обиду ».

О7 Владас, Гайва и Тайрис Фото: u-tv.ru

…Это был почти семейный бизнес. Как установили следователи, топ-менеджеров оккультной компании было восемь. У каждого своя роль. Так, среди заместителей числится знакомая Гайвы (возможно, речь идет о Тайрис, которая, по данным 47news, «отвечает за запугивание и физическое воздействие на агентов»), сын Владас Плесевичюс (на него зарегистрирован психологический центр) и дочь-студентка Алина (она же Тея). Генеральный директор одного из концертных агентств выполняла роль «кредитного инспектора», был в команде своей секретарь и казначей, а также «семейный врач», которая выписывала рецепты на приобретение наркотических и психотропных средств.

Полицейские полагают, что клиентами организации являются около 30–40 человек, которые отдали руководителям «Ордена Пути» сотни тысяч евро. Хотя по информации в СМИ, участниками секты стали более 100 человек.