К деньгам: прогнозы на ретроградный Меркурий оценили в миллиарды

Ретроградный Меркурий ушел, оставив за собой несколько часов пробок, разрушенные надежды на отпуск, расставание блогеров-подростков и десятки мемов (не переживайте, сейчас тоже есть шанс свалить вину на звезды — в силе ретроградный Плутон). Астрология плодит не только мемы, но и монетизируемые сервисы, которые американские инвесторы оценивают в миллионы и миллиарды долларов . Виной всему миллениалы, от которых любви к гороскопам не ждали. Подробнее — в материале «Известий».

Чатик со Вселенной

«Мой интерес к астрологии зародился в приемной стоматолога в 2008 году. Я читала Cosmopolitan и наткнулась на гороскоп — небольшую вставку, ежегодно публикуемую в декабрьском номере. Он сказал, что у меня (Девы, тогда 13-летней) и моего парня (Тельца) рейтинг 9 из 10 по шкале любви... Я нашла доказательство нашей любви настолько трогательным, что вырвала его и спрятала под курткой. С тех пор я позволила астрологии свободно руководить моей жизнью, как это делают многие миллениалы» — с этого Ханна начинает обзор астрологического приложения для смартфонов Sanctuary, своеобразного Uber для решения личных дел.

астрология Приложение Co-Star Фото: ИЗВЕСТИЯ/Светлана Родина

Дэвид Бирнбаум вложил в Sanctuary («Святилище») $2,1 млрд. Сервис предлагает личную звездную карту, ежедневные гороскопы, а за отдельную плату — консультации астролога с утра до вечера. В потенциале рынка мистических услуг бизнесмен не сомневается, хотя до этого 20 лет безуспешно вкладывался в подобные проекты, пишет The New York Times.

Венчурные компании из Силиконовой долины Maveron и Aspect Ventures, а также базирующаяся в Нью-Йорке 14W вложили более $5 млн в приложение Co-Star. Это уже своеобразная астрологическая соцсеть , где пользователи могут изучать свои «звездные» характеристики и проверять совместимость с другими людьми. Приложение, которое позволяет «иррациональности вторгаться в технорационалистический образ жизнь», скачали в AppStore 3 млн раз.

Многие инвесторы отклоняли предложение, ссылаясь на то, что Co-Star проповедует лженауку. Но соучредитель сервиса уверена, что, когда вы имеете дело с 20-летними, не стоит быть столь категоричными.

Гороскоп на шопинг

Гороскопы не зачитывают в выпусках новостей, но в некоторых журналах и газетах поближе к концу номера до сих пор печатают. Когда о волнующих общественность событиях, будь то выборы президента Украины или развод Джигарханяна, писать уже нечего, в сводки новостей могут затесаться прогнозы астрологов.

астрология Фото: Global Look Press/Christoph Hardt

От миллениалов, вошедших в сознательный возраст с гаджетом в руке, увлечения астрологией не ждали, и зря . Amazon Prime предлагает подписчикам гороскопы покупок. Может, Девам отложить накопившиеся дела и полениться под приятную музыку (кстати, подписку на наш музыкальной сервис вы можете взять вот там)? Ракам всё еще стоит поразмыслить над покупками. Но внимание вот к той линии косметики поможет вам «познакомиться с новыми людьми и начать новые приключения», советуют представителям этого знака зодиака в ежемесячной рассылке.

Это было бы хорошей первоапрельской шуткой, но гороскопы покупок рассылаются уже третий месяц. Amazon не одинок. Крупнейший китайский онлайн-магазин запустил раздел «Созвездие», где распределил одежду по знакам зодиака: Овнам — сочные цвета и неон, Львам — мерцающий бархат и изысканный принт, Водолеям — асимметрию и смешение цветов. И сама мода пропиталась этой тенденцией, в масс-маркете не первый год используют астрологическую и оккультную символику.

По данным исследовательской компании IBISWorld, американцы в прошлом году потратили на «мистические услуги» $2,2 млрд . Издание Broadly (ориентированный на женскую аудиторию портал Vice) констатировало, что благодаря рубрике «Гороскопы» ощутимо растет трафик.

астрология Фото: Depositphotos

«Возможна перекрышка»

В соцсетях астрология идет рука об руку с текстами о ЗОЖ, самопознании, толерантности и психотерапии. Сначала финансовый успех показали приложения для медитации, которые оценили в $1 млрд. Например, Calm стал самым скачиваемым приложением в разделе «Здоровье и фитнес» по итогам прошлого года.

Мода на медитации первой напомнила о временах нью-эйджа. Но этого недостаточно — ни медитация (на которую в идеале нужно тратить массу времени), ни психология не дают ответов на все вопросы. На основополагающие частично могла быть ответить наука, но порог входа в нее слишком высок. Да и волнуют людей в режиме 24/7 проблемы попроще, разобраться с которыми как раз и берется астрология — например, в какой день лучше пойти на собеседование, первое свидание или за стиральной машинкой?

Астрологи могут быть донельзя конкретны, а в своей конкретике подстраиваться под нужную аудиторию — в данном случае поколение Y : «Будьте внимательнее на тренировках, потому что это травмоопасный день. Если у вас биполярочка или тревожность, останьтесь дома, потому что сегодня может перекрыть (фитнес вкупе с психическими расстройствами — тренд среди миллениалов. — «Известия»). У людей с заболеваниями кишечника могут быть проблемы. Чтобы вечером не погрязнуть в унынии и жалости к себе, устройте небольшую тусу, можно даже немного выпить».

астрология Обзор приложения Calm на одном из каналов YouTube Фото: youtube.com/Dr. Allison Answers

Это пост из Telegram-канала «Ретроградный Меркурий». Мода на гороскопы добралась и до мессенджера, причем у таких каналов от 10 тыс. до 60 тыс. подписчиков. Полно страничек с астропрогнозами и в Instagram, в том числе от «смежных специалистов» — например, астрологов-психологов, объединяющих «знания наук о человеке».

Натальная карта от тревожности

Еще в 1980-х годах психолог Грэм Тайсон обнаружил, что люди обращаются к астрологии из-за стресса, особенно «связанного с социальной ролью человека». С этим у миллениалов как раз не очень, показывают исследования. Из-за перфекционизма они в целом тревожные, а в Штатах, например, их веру в стабильность подорвала политическая обстановка, показали соцопросы. В целом информационная среда, новости о катастрофах и терактах, с которыми росло это поколение, не способствовали ощущению стабильности.

Западные миллениалы, кроме того, не склонны к религиозности — по результатам опроса Pew Research, 35% из них не относят себя к какой-либо конфессии. Но система, которая помогает понимать себя и окружающий хаос, им всё равно нужна. «Мы можем участвовать в, казалось бы, иррациональных действиях, которые заставляют нас чувствовать себя в безопасности, — говорит британский клинический психолог Рейчел Эндрю. — В горе может быть полезно верить в то, что всё происходит по какой-то причине».

астрология Фото: Depositphotos

Помимо повышенной тревожности, миллениалам приписывают эгоизм. Астрология работает и по этой части — гороскопы отделяют своего читателя от остальной массы (то, что в один день родились сотни тысяч людей, градус пафоса не снижает). «Я всегда сравнивала себя с другими и удивлялась, почему я не могла поступить так же. Поэтому это [астрология] помогло мне успокоиться, объяснив, что есть причина, по которой я поступаю именно так», — рассказывает Instagram-астролог Алиса Белл, в прошлом ассистентка в отделе моды Vogue. Началось всё с блога, сейчас у Белл целый астробизнес, приносящий деньги за счет индивидуальных консультаций и мерча.

Автор цитаты На самом деле миллениалы тут ни при чем — такой эффект называют эффектом Барнума (или Форера). О нем впервые заговорили еще в конце 1940-х годов. Он заключается в том, что люди очень высоко оценивают точность описаний, которые, как они полагают, созданы специально под них. В действительности эти характеристики крайне размыты.

Расклад на Трампа и Арашукова

Российским астрологам и сейчас, и в 1990-е было свойственно переплетать гороскопы с религией и политикой. Так, у астролога с 10 тыс. подписчиков в Instagram, например, пост о задержании Арашукова сопровождается несколько исковерканной цитатой из Евангелия: «Говорю тебе, Петр, не пропоет петух сегодня, как ты трижды отречешься, что не знаешь Меня...» И это не мешает ему там же писать, что по гороскопу Арашуков «виноват наполовину» и, «судя по натальной карте, нет крови на его руках и дело всё в больших деньгах».

астрология Приложение Sanctuary Фото: ИЗВЕСТИЯ/Светлана Родина

В России астрологи всегда любили поговорить о политике, а вот на Западе с ней связывают как раз нынешний всплеск популярности гороскопов. Точка отсчета — избрание на пост резидента США Дональда Трампа: когда все прогнозы сулили победу Хиллари Клинтон, а случилось то, что случилось, как можно не засомневаться в системе? «Люди стали намного восприимчивы к идее, что есть разные способы смотреть на мир», — говорит консультант из приложения Sanctuary Элиза Кейли.