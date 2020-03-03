Кто правит баллом: у тысяч россиян украдены бонусы со скидочных карт

Мошенники заинтересовались бонусами россиян в магазинах — количество попыток списать баллы из личных кабинетов на сайтах в 2019 году увеличилось в разы и достигло нескольких тысяч в месяц. Об этом «Известиям» рассказал эксперт компании «Инфосистемы Джет» Алексей Сизов, информацию подтвердили в «Деловой России» и торговой сети «Магнит». Злоумышленники активизировались из-за развития цифровых покупок и переориентации систем лояльности от карт с фиксированными скидками к накоплению бонусов с их последующей тратой. В итоге доверие клиентов к таким опциям снижается, а розничные сети не досчитываются не менее 2–3 млн рублей ежемесячно.

За чужой балл

В прошлом году число попыток нелегитимно воспользоваться скидочными бонусами россиян в отдельных компаниях достигло нескольких тысяч в месяц. С проблемой столкнулись телеком-операторы, транспортные организации и крупные розничные сети. Об этом «Известиям» рассказал начальник отдела по противодействию мошенничеству Центра прикладных систем безопасности компании «Инфосистемы Джет» Алексей Сизов.

— В одном из вариантов злоумышленник получает доступ к личному кабинету клиента, а затем расплачивается его бонусами за свои покупки , — пояснил Алексей Сизов механизм обмана. Еще один вариант обмана — мошенник регистрирует личный кабинет на карту, выданную другому человеку. Гражданин даже не будет знать о существовании своего онлайн-профиля и продолжит накапливать баллы, физически прикладывая карту. При этом злоумышленник будет списывать бонусы в личном кабинете.

Алексей Сизов добавил, что бонусные баллы в основном крадут не организованные преступные группировки, а «начинающие» мошенники: частные лица, которыми могут быть даже студенты первых курсов.

Интерес злоумышленников оправдан: программы лояльности в денежном эквиваленте оцениваются примерно в 50 млрд рублей по 30-и крупнейшим ритейлерам, посчитал Алексей Сизов. Он подчеркнул, что накопленные баллы можно легко монетизировать — во многих магазинах ими можно оплатить от 30 до 50% покупки , подчеркнул эксперт.

б1 Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко

Проблема с кражей бонусов и скидок действительно остро встала в 2019 году — количество таких атак увеличилось в разы, подтвердил «Известиям» председатель комитета по торговле «Деловой России» Алексей Фёдоров. Он отметил, что часто под прицел мошенников попадают автозаправочные станции, которые ежемесячно недополучают прибыль в 2–3 млн рублей из-за неправомерно списанных льгот.

— Зачастую баллы крадут сами сотрудники магазинов или колл-центров, которые имеют доступ к информации о программах лояльности. Если клиент долгое время не пользуется накопленными бонусами, то продавец может незаметно для пользователя и магазина забрать их в счет собственной покупки, — пояснил Алексей Фёдоров.

Проблему видят и в торговой сети «Магнит», сообщили «Известиям» в пресс-службе ритейлера. Там подчеркнули, что ущерб от действий мошенников в большей степени имиджевый, поскольку покупатели теряют доверие и разочаровываются в программе лояльности.

«Известия» также спросили крупнейших сотовых операторов, авиаперевозчиков, представителей автозаправочных станций, сталкивались ли они с кражей бонусных баллов своих клиентов.

От карт к кабинетам

Во втором полугодии 2019-го количество мошенничеств с бонусными программами увеличилось в полтора раза по сравнению с первыми шестью месяцами, оценил для «Известий» руководитель направления Kaspersky Fraud Prevention Максим Федюшкин. По его словам, это связано с увеличением конкуренции среди ритейлеров, ростом объема онлайн-покупок и переходом программ лояльности в цифровой формат. Кроме того, играет роль безответственное отношение самих клиентов: лишь 20% из них помнят, имеют ли они право на льготы и в каком объеме, поэтому мошенники безнаказанно и незаметно их крадут.

б2 Фото: РИА Новости/Виталий Тимкив

Причина обострения проблемы в том, что ритейлеры массово переходят от скидочных систем к программам накопления бонусов, считает Алексей Федоров из «Деловой России». Он добавил, что клиенты также все активнее пользуются именно онлайн-кабинетами, а не физическими картами лояльности.

В отличие от банковских сервисов, программы лояльности обычно слабо защищены, а мониторинг совершаемых по ним операций не проводится, знает Алексей Сизов из «Инфосистемы Джет». Он добавил, что в этой сфере нет регулятора, который бы регламентировал порядок защиты, как это делает, например, Центробанк в финансовой отрасли.

Зачастую посетители онлайн-магазинов применяют одинаковые пароли для десятков учетных записей или используют слишком простые коды, которые можно подобрать, отметили в Ozon. Тогда злоумышленнику легко попасть в личный кабинет.

Мошенник может это сделать и с помощью продаваемых в интернете баз данных с личной информацией о клиентах магазинов, предположил технический директор DeviceLock Ашот Оганесян. Он рассказал, что только в прошлом году в открытом доступе или в продаже на хакерских форумах оказалось несколько баз данных с информацией о покупателях и их приобретениях объемом в несколько миллионов записей. В некоторых из них присутствовали пары «логин/пароль» для входа в личный кабинет, подчеркнул Ашот Оганесян.

В Роскомнадзоре «Известиям» сообщили, что мошенничество в интернете находится вне зоны компетенции службы, а бонусы — это не персональные данные.

б3 Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

Представители ритейла заявили «Известиям», что уже озаботились проблемой кражи скидочных баллов . Для защиты от таких мошенничеств продавцы вводят двухфакторную идентификацию — списание бонусов теперь необходимо подтверждать кодом из СМС по аналогии с банковскими операциями. Об этом «Известиям» рассказали в «Деловой России» и подтвердили в торговых сетях «Магнит», «Максидом», «Связной», Ozon, «М.Видео», Wildberries.

В «Магните» добавили, что пришлось вводить CVC-коды для карт лояльности, чтобы их было невозможно зарегистрировать на другого человека. В Мегафоне «Известиям» сообщили, что постоянно совершенствуют защиту личного кабинета клиентов.