Пациент с коронавирусом скончался в Оренбурге

Мужчина, инфицированный коронавирусом, умер в Оренбурге. Об этом сообщили в региональном правительстве в субботу, 28 марта.

Скончавшемуся было 57 лет. Помимо коронавируса, у него были другие заболевания, передает «Интерфакс».

Это уже пятая смерть от коронавируса в России. Ранее в Москве умерли четверо пациентов с этим заболеванием.

Ранее, 28 марта, Роспотребнадзор сообщил, что по всей России под медицинским наблюдением из-за подозрения на коронавирусную инфекцию остаются свыше 166 тыс. человек.

Вспышка заболевания COVID-19, вызываемого вирусом SARS-CoV-2, произошла в китайском Ухане в конце декабря. Вне Китая болезнь была диагностирована у пациентов более чем в 190 странах. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

По данным Worldometer на 28 марта, на планете зарегистрировано свыше 597 тыс. случаев заболевания, умерли более 27 тыс. человек, вылечились более 133 тыс.

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