Прямой эфир
Сюжет:

Эксперт связал распространение COVID в России с нарушением карантина

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Распространение коронавирусной инфекции внутри страны происходит из-за людей, которые нарушают режима карантина. Об этом 28 марта заявил советник директора по научной работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Виктор Малеев.

Равнение на столицу: страна ужесточит меры по примеру Москвы
Для борьбы с распространением коронавируса во всех субъектах закрываются места массового скопления людей

Он отметил, что в большинстве случаев инфекция была зафиксирована у людей, прибывших из-за рубежа, однако последующее распространение связано с нарушением самоизоляции.

«Около 90% — это случаи завоза инфекции из других стран, хотя уже начинается распространение и внутри России от тех людей, которые приехали из-за границы и не соблюдают карантин. Это уже имеет место», — сказал Малеев в интервью «РИА Новости».

Как сообщает пресс-служба Роспотребнадзора, в России на сегодняшний день под медицинским наблюдением из-за подозрения на коронавирусную инфекцию остаются более 166 тыс. человек.

Заболевание подтвердилось у 1036 пациентов, выписаны по выздоровлению 45 человек.

Вспышка заболевания COVID-19, вызываемого вирусом SARS-CoV-2, произошла в китайском Ухане в конце декабря. Вне Китая болезнь была диагностирована у пациентов более чем в 190 странах. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

По данным Worldometer на 27 марта, на планете зарегистрировано свыше 597 тыс. случаев заболевания, умерли почти 27 тыс. человек, вылечились более 133 тыс.

1

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Саратове подтвердился второй случай заболевания коронавирусом
США выделят Украине более $1,2 млн для борьбы с коронавирусом

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020