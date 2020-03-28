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США выделят Украине более $1,2 млн для борьбы с коронавирусом

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Фото: REUTERS/Gleb Garanich
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США выделят Украине медицинскую и гуманитарную помощь в размере более $1,2 млн для борьбы с коронавирусной инфекцией. Об этом сообщило украинское посольство в Штатах.

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«Оказанная помощь будет направлена на подготовку лабораторных систем, выявление заболевания, оказание технической поддержки в вопросах реагирования и информирования о рисках распространения COVID-19», — сказано в сообщении дипмиссии в Facebook в субботу, 28 марта.

Отмечается, что США начнут выделять деньги «избранным странам» с 3 апреля.

Ранее в этот же день стало известно, что число заболевших коронавирусом на Украине за последние сутки возросло на 92 и достигло 310 человек.

Накануне президент страны Владимир Зеленский сообщил, что Киев и МВФ договорились увеличить новую финансовую программу с $5 млрд до $8 млрд, первый транш может составить $2 млрд. Как напоминает «Газета.ру», ранее глава государства заявлял, что с МВФ ведутся переговоры о предоставлении финансовой помощи для борьбы с последствиями коронавируса.

Вспышка заболевания COVID-19, вызываемого вирусом SARS-CoV-2, произошла в китайском Ухане в конце декабря. Вне Китая болезнь была диагностирована у пациентов более чем в 190 странах. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса. Из-за нового вируса многие страны ограничили авиасообщение и закрыли свои границы.

По данным Worldometer на 28 марта, на планете зарегистрировано свыше 589 тыс. случаев заболевания, умерли почти 27 тыс. человек, вылечились более 132 тыс.

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