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Украинец изобрел костюм противовирусной защиты для курильщиков

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Фото: REUTERS/Alexander Ermochenko
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Украинский изобретатель из города Ирпень (Киевская область) представил костюм противовирусной защиты, с помощью которого можно курить, не снимая спецодежду.

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Сюжет об изобретателе показал один из украинских каналов. Мужчина рассказал, что создал в костюме специальный мундштук, куда вставляется сигарета, пишет «Федеральное агентство новостей».

Однако клапан, который должен выводить дым, в защитном костюме отсутствует и он моментально заполняется дымом.

28 марта министерство здравоохранения Украины сообщило, что число заболевших коронавирусом SARS-CoV-2 на Украине за последние сутки возросло на 92 и достигло 310 человек.

27 марта экс-президент Украины Петр Порошенко заявил, что из-за распространения нового коронавируса в стране сложилась чрезвычайная ситуация. Он подчеркнул, что власти оказались не готовы к произошедшему и теперь должны сконцентрировать все усилия, чтобы защитить людей.

Вспышка заболевания COVID-19, вызываемого вирусом SARS-CoV-2, произошла в китайском Ухане в конце декабря. Вне Китая болезнь была диагностирована у пациентов более чем в 190 странах. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса. Из-за нового вируса многие страны ограничили авиасообщение и закрыли свои границы.

По данным Worldometer на 28 марта, на планете зарегистрировано свыше 589 тыс. случаев заболевания, умерли почти 27 тыс. человек, вылечились более 132 тыс.

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