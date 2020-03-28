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Тысячи людей скопились на границе Польши и Украины

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Фото: REUTERS/Agencja Gazeta
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Огромные очереди из украинцев, которые хотят вернуться на родину, образовались на границе с Польшей. В пятницу, 27 марта, за несколько часов до полного закрытия границы для пассажирских рейсов на КПП остаются тысячи человек, сообщает «Страна.ua».

Отмечается, что за минувшие сутки были пропущены около 10 тыс. пассажиров автобусов и пешеходов.

По данным украинской госпогранслужбы, в пунктах пропуска на границе с Польшей «значительно возросло количество граждан Украины, которые прибыли без собственного транспорта».

Очевидцы говорят, что возвращающиеся на Украину граждане ведут себя агрессивно и угрожают «сжечь таможню».

13 марта польское правительство приняло решение закрыть границы страны, чтобы противодействовать распространению коронавирусной инфекции COVID-19.

По данным сайта Worldometer, в Польше выявлено 1389 зараженных коронавирусом, 16 человек умерли.

Вспышка заболевания COVID-19, вызываемого вирусом SARS-CoV-2, произошла в китайском Ухане в конце декабря. Вне Китая болезнь была диагностирована у пациентов более чем в 190 странах. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

По данным Worldometer на 27 марта, на планете зарегистрировано свыше 590 тыс. случаев заболевания, умерло более 27 тыс. человек, вылечились 132 тыс.

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