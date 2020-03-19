Полиция Польши попросила преступников не нарушать закон из-за пандемии

Полиция Польши попросила преступников на время пандемии коронавируса не нарушать закон. Правоохранители пообещали предупредить, когда можно будет снова вернуться к злодеяниям.

Необычный призыв появился на странице полиции в Facebook 17 марта.

«Из-за пандемии COVID-19, которая поставила перед нами много новых задач и вызвала панику… от нас и других служб ожидают помощи. Пожалуйста, прекратите все преступные / постыдные / мерзкие действия до отдельного уведомления», — написала пресс-служба полиции.

При этом правоохранители заранее поблагодарили потенциальных нарушителей закона за понимание и сотрудничество, а также пообещали отдельно предупредить, когда можно будет вернуться к противоправной деятельности.

Пользователи сети юмор полицейских оценили.

«Что ж, две недели я могу подождать, раз вы просите», — написал один из комментаторов.

По состоянию на 18 марта в Польше коронавирусом были инфицированы более 200 человек, пятеро скончались. Всего в мире заболели порядка 190 тыс., около 8 тыс. пациентов умерли.

16 марта сообщалось, что диагноз COVID-19 подтвердился у министра окружающей среды Михала Вося.