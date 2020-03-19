Прямой эфир
Сюжет:

Глава минздрава Нидерландов упал в обморок в ходе обсуждения COVID-19

0
Фото: youtube.com
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Министр здравоохранения Нидерландов Бруно Брюинс упал в обморок в парламенте во время обсуждения ситуации с коронавирусом, пишет 18 марта «Страна.ua».

Раскоронованный: в МГУ предлагают прорывной вариант вакцины от COVID-19
Прототип можно будет создать за три месяца

Видео инцидента появилось на YouTube.

На кадрах видно, как стоящий у трибуны министр начинает пошатываться, затем падает. Ему на помощь кинулись коллеги. Они помогли Брюинсу подняться и дали воды.

При этом министр отказался садиться в предложенное ему кресло и через несколько минут продолжил выступление.

Чем вызвано внезапное ухудшение самочувствия Брюинса, неизвестно.

Позже в Twitter политик сообщил, что упал из-за переутомления, а также поблагодарил всех за поддержку.

Вспышка заболевания COVID-19, вызванного коронавирусом SARS-COV-2, произошла в конце декабря в Ухане. В настоящее время заболевание распространилось в 150 странах мира и полностью охватило Европу. К 18 марта в Нидерландах число заболевших превысило 2 тыс., 58 скончались.

Всего в мире заразились более 190 тыс. человек, скончались около 8 тыс.

16 марта сообщалось, что министр окружающей среды Польши заразился коронавирусом.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Китае рассказали об эффективном лекарстве от COVID-19
Ученые нашли слабое место коронавируса

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020