Власти Украины не предлагали ввести чрезвычайное положение в стране

Предложений о введении чрезвычайного положения в связи с распространением нового коронавируса на Украине от правительства и президента пока не было. Об этом в эфире телеканала «Прямой» заявил спикер Верховной рады Дмитрий Разумков в пятницу, 27 марта.

Также спикер напомнил, что в случае необходимости введения чрезвычайного положения кабинет министров должен подать президенту Украины Владимиру Зеленскому соответствующее предложение. Глава государства в свою очередь должен будет направить его в Раду, пишет «РИА Новости».

Из-за пандемии коронавируса власти Украины с 17 марта полностью закрыли пассажирское авиационное, железнодорожное и автобусное сообщение с другими странами. В МИДе страны отметили, что 38 тыс. находившихся за рубежом украинцев обратились в дипломатические представительства по вопросу возвращения домой.

25 марта сообщалось, что с 27 марта Украина прекратит пассажирские перевозки любым видом транспорта через границы на фоне распространения коронавируса

27 марта главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявил, что в стране на данный момент зафиксировано 218 случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. В Киеве зарегистрировано 47 случаев заражения, в Киевской области — 32.