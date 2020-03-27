Певица Maruv пожаловалась на невозможность вернуться на Украину из России

Украинская певица Maruv (Анна Корсун) пожаловалась подписчикам в Stories в соцсети Instagram, что украинские власти не заботятся о своих гражданах, которые оказались за границей во время пандемии коронавируса. Матерное видеообращение певица опубликовала 26 марта.

По словам артистки, она была на гастролях в России, а когда должна была вернуться на родину, в украинском консульстве ее отказались проконсультировать с формулировкой: «тот, кто хотел выехать, уже выехал», пишет НСН. После этого ее и вовсе стали игнорировать в ведомстве.

Таким образом, Maruv обвинила украинские власти в предвзятом к ней отношении и напомнила, что имеет такой же паспорт и те же права, что и сотрудники консульства, пишет телеканал «360».

Из-за пандемии коронавируса власти Украины с 17 марта полностью закрыли пассажирское авиационное, железнодорожное и автобусное сообщение с другими странами. В МИДе страны отметили, что 38 тыс. находившихся за рубежом украинцев обратились в дипломатические представительства по вопросу возвращения домой, отмечает «Федеральное агентство новостей».

25 марта сообщалось, что с 27 марта Украина прекратит пассажирские перевозки любым видом транспорта через границы на фоне распространения коронавируса. Как пишет ТАСС, в четверг «Укрзализныця» (Украинская железная дорога) начала продажу билетов на специальный поезд Киев–Москва–Киев, на котором граждане России и Украины смогут вернуться на родину из-за ситуации с коронавирусом. Поезд отправится в Москву 27 марта и вернется обратно в Киев 29 марта.

27 марта главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявил, что в стране на данный момент зафиксировано 218 случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. В Киеве зарегистрировано 47 случаев заражения, в Киевской области — 32, уточняет RT.